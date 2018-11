Los galácticos que Zinedine Zidane tiene en mente para su próximo megaproyecto

Zinedine Zidane no ha vuelto a dirigir desde su sorpresiva salida de Real Madrid. 'Zizou' llevó al cuadro español a ganar tres UEFA Champions League de manera consecutiva, un hito que difícilmente pueda superarse en el Siglo XXI. Este gran desempeño ha generado que poderosos clubes de Europa busquen contratar los servicios del francés.

Es por ello que el francés ha empezado a idear su megaproyecto para el próximo club en donde vaya a recalar. Y ya tiene en mente a varios galácticos con quienes intentará repetir aquella hazaña lograda para el equipo del Santiago Bernabéu.

En caso de llegar a Manchester United, Zidane pedirá a la dirigencia inglesa la contratación de Édinson Cavani, Toni Kroos y Thiago Alcántara. Incluso, el diario inglés Mirror ha afirmado que 'Zizou' ya tiene conversaciones avanzadas con los Diablos Rojos y su llegara se daría muy pronto.

No obstante, otro de los interesados es Bayern Münich. Los bávaros no lo pensarían mucho y buscarían cerrar de todas formas con el ex seleccionado galo: la temporada de Niko Kovac al mando del vigente campeón alemán es pobre. Allí pediría a los mismos que en Manchester United pero con un inédito pedido: que se quede James Rodríguez. ¿Qué pasará con Robben y Ribéry? Ambos estarían dando sus últimos toques en el Allianz Arena.

Finalmente, Paris Saint-Germain es otro que piensa en grande. La llegada de Unai Emery consolidó al cuadro francés que intenta dar el salto - ahora - con Thomas Tuchel como entrenador. El alemán ha logrado el liderato absoluto de la Ligue 1, sin embargo, el poco manejo del vestuario (respecto a las riñas entre Cavani y Neymar) generaría que la dirigencia piense en Zidane, recordando de cómo llevó a figuras como Bale, Cristiano Ronaldo, Benzemá, Modric, Sergio Ramos, Navas, entre otros.

De llegar al cuadro francés, Zidane mantendría a Cavani y pediría a la dirigencia contratar a Thiago Alcántara o Toni Kroos. Buscaría consolidar a Neymar como el mejor jugador del mundo y trataría de incorporar un fichaje insólito: Paulo Dybala. ¿Qué pasará?