La revelación de Mesut Özil que involucra a Cristiano Ronaldo

Cinco años después de la partida de Mesut Özil de Real Madrid, el alemán se refirió a su intempestiva salida, revelando que Cristiano Ronaldo quedó disconforme con la decisión de la administración del club ‘blanco’.

El jugador de Arsenal Mesut Özil aseguró que ninguno de los integrantes del elenco madrilista conocía el final de su vínculo con Real Madrid, por lo que el delantero portugués explotó al saber que uno de sus mejores compañeros en el juego partiría.

“La venta de Özil es una mala noticia para mí. Fue el jugador que mejor conoció mis movimientos de cara al gol. Estoy enfadado por la marcha de Özil”, habría manifestado 'CR7' según reconoció el alemán al medio inglés ‘Mirror’.

Asimismo, el ‘Mago de Oz’ contó las circunstancias en las que salió del cuadro ‘merengue’. "Durante el fin de semana estaba seguro de que me quedaría en el Real Madrid, pero luego me di cuenta de que no tenía la fe del entrenador (Ancelotti) ni de la directiva", dijo.

En cuanto al buen momento que atraviesa con Arsenal, confesó el motivo por el que se siente tan a gusto. "Soy un jugador que necesita esta fe y eso es lo que sentí por parte del Arsenal, por eso me uní a ellos", sentenció Mesut Özil.