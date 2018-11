Edin Dzeko vuelve a estar en la órbita del Real Madrid

La falta de gol por la que pasa el Real Madrid desde la partida de Cristiano Ronaldo a Italia es preocupante. Esto se ve reflejado en la tabla de posiciones de la Liga Santander en la que se ubican en el sexto puesto con 20 puntos y solo 20 goles a favor, es decir, 14 goles menos que el puntero Barcelona.

La llegada de nueve es necesaria y para esta labor Florentino Pérez tendría en la mira al atacante de la Roma, Edin Dzeko, a quien ya lo intentó fichar el verano pasado.

Sin embargo, el fichaje no pudo hacerse realidad debido a que el delantero priorizó el aspecto de su continuidad y sabía que con la BBC (Benzema, Bale y Cristiano) en su mejor momento, no la iba a conseguir.

Ahora, la realidad es otra. Gareth Bale no ha demostrado ser el sucesor del portugués y continúa con sus lesiones. Benzema no se destapa como el goleador del equipo y Mariano no lograr ganarse la titularidad .Así que la llegada de un 'tanque' de área no estaría muy lejana aunque esto suponga un cambio de sistema.

El dato:

Edin Dzeko ha jugado en el Wolfsburgo, Manchester City y actualmente en la Roma. Registra hasta el momento un total de 187 goles a nivel de clubes.