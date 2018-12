Barcelona quiere arrebatarle al Real Madrid a Harry Kane

Barcelona volvió a ganar el último sábado por la Liga Santander (0-4 al Espanyol) y sigue en la cima de la tabla de posiciones. No caben dudas de que el cuadro de Ernesto Valverde se empezó a afianzar en su liga local y también le está yendo bien en lo que es la Champions League. Sin embargo, la directiva 'blaugrana' está empezando a hacer una lista con posibles fichajes para la siguiente temporada y uno de los nombres sorprende ya que su máximo rival -Real Madrid- también lo quiere.

Estamos hablando de Harry Kane. El delantero inglés que posee el Tottenham Hotspur de la Premier League está dando la hora con sus goles y actuaciones. En el último partido de la liga inglesa no fue titular, pero ingresó y no pudo anotar en el triunfo de los 'Spurs'. El presidente del cuadro dirigido por Mauricio Pochettino no quiere perder a su artillero ya que es una pieza clave y fundamental, pero tiene atrás suyo a dos de los más grandes equipos de Europa que se lo pueden llevar.

Según apunta 'Daily Star', el Barcelona quiere tener entre sus filas en la siguiente temporada al goleador de la Copa del Mundo. Está empezando a buscarle un relevo a Luis Suárez y el favorito para quedarse con el puesto es el delantero inglés. Por esa razón, están empezando a plantearse ficharlo por una suma de 200 millones de euros, cifra que será muy difícil de rechazar para los directivos y presidente del Tottenham Hotspur. ¿Veremos a 'Hurricane' en el Camp Nou la próxima temporada?

El Real Madrid está dispuesto a ofrecer poco menos de 150 millones de euros más un jugador. Podría entrar en esa negociación Gareth Bale o Marco Asensio, pero hasta el momento no hay nada concreto con esta opción. El 'Barca' de Lionel Messi está más cerca de tener al delantero inglés y a Harry Kane le motiva la idea de jugar en la Liga Santander y convertirse en uno de los máximos ídolos del club a base de goles y esfuerzo. Sí irá al Camp Nou, este martes, pero a jugar por Champions League y buscar la clasificación a octavos de final.