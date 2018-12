River Plate vs Boca Juniors: Tano Pasman reapareció después del descenso para celebrar la Copa Libertadores 2018 [VIDEO]

Resulta imposible olvidar a las personalidades más importantes dentro del fútbol internacional, sea en sudamérica o a nivel mundial, dentro de esta categoría está 'El Tano Pasman', aquel hincha acérrimo de River Plate que se hizo muy conocido globalmente debido a su conocido grito después de sufrir el descenso ante Belgrano en la temporada 2011.

Ahí el anciano argentino soltó toda su furia y no pudo más, dejando un mensaje de tristeza que se marcó para toda la vida: "¿Y que ponés la publicidad pelotudo?. La puta que me parió, la puta que me pario, sos un pelotudo la puta madre que me parió. Dejá patear. Dala pendejo pelotudo, dásela a Pereyra. No lo puedo creer, que mierda es ¿esto lo puedo romper?. ¡Nooooooooooooooooo! Estamos en la B".

Entonces así es como se dio a notar el fanático del Club Atlético River Plate, quien con el tiempo supo hacerse querer por los análisis crudos que vio dejando, por eso cuando Mundo Deportivo de España le consultó sobre ese suceso, El Tano Pasman lo recordó con mucha alegría: "Ya no estamos en la B, Esto lo voy a sufrir, seguro, muchísimo, pero tanto como aquello... Eso no tiene comparación. Por eso también prefiero que el Barça juegue con su tridente, que estén Messi y Neymar. Quiero ganarle al mejor equipo del mundo, a muchos de los jugadores que han formado parte del mejor equipo de fútbol que he visto en mi vida", previo al Mundial de Clubes en 2015.

Finalmente ayer fue ubicado 'El Tano' Pasman por el programa deportivo español, Carrusel Deportivo, para conocer cuáles son sus sensaciones después del triunfo de River Plate sobre Boca Juniors: "River me ha dado la alegría más grande del mundo ¡AY, ESTOY POR MORIRME!. Fue una final infartante porque pensé que íbamos a los penales y el equipo hizo un segundo tiempo magnífico", habló desde su natal Argentina con una voz cansada y emotiva.

⚪🔴 EL TANO PASMAN, el fan más loco de River en @carrusel minutos después de la victoria de River en la Libertadores



🗣️ "RIVER ME HA DADO LA ALEGRÍA MÁS GRANDE DEL MUNDO"



🗣️"AY, ESTOY POR MORIME" pic.twitter.com/EjNK1c2jx6 — Carrusel Deportivo (@carrusel) 9 de diciembre de 2018

EL DATO:

Tano Pasman cuenta actualmente con 59 años de edad.

DESCENSO RIVER PLATE - TANO PASMAN: