Mamá de Juanfer Quintero: "El fracasado les dio el título"

Muchos cuestionaron su fichaje cuando apenas llegó a River Plate, tras brillar con luz propia con Independiente de Medellín. Incluso lo tildaron de 'paquete' porque estuvo con la "mecha apagada" en los primeros meses del año, sin embargo, JuanFer Quintero volvió a silenciar a sus críticos.

JuanFer, considerado un héroe por anotar el 2-1 en el segundo tiempo suplementario, calló bocas con su magistral tanto. Ante ello, la mamá del futbolista colombiano salió al frente para arremeter contra las personas que no creían en la efectividad de su menor hijo.

PUEDES VER: River Plate vs Boca Juniors: Tano Pasman reapareció después del descenso para celebrar la Copa Libertadores 2018 [VIDEO]

"Esta semana hablamos cuando iba a viajar (a Madrid) y le dije que necesitaba que no me dijera nada y que demostrara quién era él. Que tape bocas que no creen en él. El acabado y fracasado le dio el triunfo a River y ahora son campeones", agregó Lina a ESPN.

Como se sabe, Quintero marcó el 2-1 momentáneo a los 109'. El mediocampista 'colocho' la mandó a guardar donde duerman las arañas, en la parte superior del ángulo derecho.

EL DATO:

Tras perder la final de la Copa Libertadores, Boca se quedó con 6 trofeos en su historia,