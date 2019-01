Real Madrid vs Sevilla EN VIVO: guía de canales para el partidazo por la Liga Santander

Real Madrid y Sevilla protagonizarán un verdadero partidazo por la Liga Santander este sábado 19 de enero desde las 10:15 a.m. (hora peruana). El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Santiago Bernabéu. Cabe resaltar que la última vez que ambos equipos se enfrentaron fue por la sexta jornada de esta temporada en el Sánchez Pizjuan. Ahí, el conjunto de Andalucía se quedó con los tres puntos al golear por 3-0 a la 'Casa Blanca'. Aquí encontrarás la guía de canales de transmisión de este cotejo.

En el último partido que jugó el Real Madrid en la Liga Santander volvió a la victoria ya que derrotó en condición de visitante por 1-2 al Real Betis. Los dirigidos por Santiago Solari saben que deben salir victoriosos en la mayoría de partidos que le restan en la competición liguera para asegurarse un cupo a la siguiente Champions League. La tabla está apretada con sus perseguidores y cualquier cosa puede pasar.

Sevilla, por su parte, llega a este partido luego de caer por 2-0 en su visita al Athletic de Bilbao. Esa derrota no le ha permitido sacar diferencia de dos puntos con el Real Madrid en la tabla de posiciones ya que ahora ambos se encuentran en la tercera ubicación con 33 puntos. Quinto se encuentra el Alavés, con un punto menos y juega ante el Getafe que está sexto.

La Liga Santander está de candela y recién se va a jugar la fecha 20. Es decir, faltan 18 partidos y el Barcelona goza por el momento en la cima de la tabla de posiciones con 43 puntos, con cinco unidades más que tiene el Atlético Madrid. Todos están con la expectativa muy alta y algunos consideran que el Real Madrid se levantará de su bajón a inicio de temporada, cuando lo dirigía Julen Lopetegui.

Aquí te dejamos la guía de canales para el partido entre Real Madrid y Sevilla

Alemania DAZN

Argentina DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina

Bélgica Eleven La Liga TV, Eleven Sports 1 Belgium

Brasil ESPN Brasil, Watch ESPN Brasil

Canadá beIN Sports Canada, beIN SPORTS CONNECT Canada, DAZN, beIN SPORTS en Español

Chile DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Chile

Colombia DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia

Costa Rica Sky HD

Ecuador DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador

España Movistar Partidazo, Movistar+

Estados Unidos beIN SPORTS, beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS en Español

Francia beIN Sports 1, beIN SPORTS CONNECT

Internacional Facebook Live, Bet365

Italia DAZN

México Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Holanda Ziggo Sport 14, Ziggo Sport Select

Panamá Sky HD

Perú DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru

Portugal Eleven Sports 1 Portugal

Reino Unido Eleven La Liga TV, Eleven Sports 1 UK

Uruguay DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Uruguay

Venezuela DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes