Eden Hazard: "¿Si me agradaría fichar por el Real Madrid? ¿Por qué no?"

La novela continúa. Eden Hazard no se cansa de aumentar los rumores sobre un posible llegada al Real Madrid y mandó un nuevo guiño al equipo.

Esta vez lo hizo en una entrevista para 'France Football' en la que respondió de manera ambigua su fichaje por el club de Valdebebas aunque tampoco descarta la posibilidad de quedarse en el Chelsea.

"¿Si me agradaría fichar por el Real Madrid? ¿Por qué no?. Nunca he tenido noticias de Zidane. Si él fuera al United mañana, por ejemplo, yo no estaría allí. El Madrid sin Zidane es diferente, pero sigue siendo el Real Madrid", expresó el belga.

Después puso paños fríos con este tema y argumentó lo siguiente: "Yo he ganado todo en Inglaterra salvo la Community Shield, pero eso no significa que vaya a irme. Siempre he dicho que quiero probar algo distinto después de Inglaterra pero hay cosas que quizá hagan que me quede".

Finalmente se le preguntó por la relación que tiene con su actual técnico, Maurizio Sarri, debido a los rumores que indican una pequeña pelea entre ambos.

"Yo no he frustrado únicamente a Conte. A lo largo de mi carrera he frustrado a todos mis entrenadores y ahora me pasa lo mismo con Sarri. Ellos piensan que yo necesito marcar más goles, hacer más y más. Así que supongo que también frustraré a mi próximo entrenador", finalizó el atacante.