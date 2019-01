Jefe de búsqueda sobre Emiliano Sala: "No creo que haya posibilidad de encontrarlo vivo"

La respuesta del jefe de búsqueda sobre el avión de Emiliano Sala ha sido un golpe duro para las personas que están haciendo el seguimiento al tema que viene pasando el delantero argentino, quien señaló de forma muy cruda que 'no cree que estén vivos'.

Primero que nada el jefe de búsqueda del área conocida como 'Channel Islands'; John Fitzgerald, brindó información relativamente importante porque señaló como previa que ya se hizo el primer sondeo: "Durante la primera parte de la búsqueda, la visibilidad fue buena, pero tuvimos que lidiar con una lluvia feroz que cayó alrededor de las 23:30″.

Después pasaron a ver un poco más a profundo los detalles que corresponde al tema en específico, subiendo de nivel la importancia para buscar al delantero argentino y su piloto de la avioneta privada: "A medida que avanzaba la búsqueda, las nubes bajaron y tuvimos que detenernos, ya que no pudimos ver nada. Las condiciones eran demasiado malas para los botes salvavidas".

Es ahí donde el inglés hace referencia a un pensamiento basado en la experiencia que cuenta para analizar la actualidad del futbolista recientemente fichado por el Cardiff City: "Si están realmente bajo el agua, te diría que no hay posibilidad de encontrarlos con vida. Me fui a nadar el otro día y dure 30 minutos. Es excesivamente fría la temperatura del agua, una persona sumergida probablemente no sobreviviría por más de una hora, a menos que tenga alguna protección".

Acabando prácticamente con todas las esperanzas que se vienen usando en los rescatistas que trabajan en esa zona exótica: "Personalmente, y solo puedo hablar por mí mismo, no creo que haya ninguna posibilidad de que aún estén vivos en este momento".

EL DATO:

Emiliano Sala nunca jugó en el fútbol argentino, profesionalmente.