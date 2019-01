Mario Salas: "Colo Colo no puede ser Valdivia dependiente" [VIDEO]

El entrenador de Colo Colo, Mario Salas, sufrió un duro revés luego de caer por 3-1 en condición de local ante la Universidad Católica por la Copa Fox Sports. Los 'Cruzados' se alzaron con la victoria con anotaciones de César Fuentes, José Fuenzalida y César Munder. Mientras que Esteban Paredes descontó para el 'Cacique'.

La propuesta de Gustavo Quinteros sorprendió: la presión ejercida por la visita fue asfixiante y desde el primer minuto buscaron doblegar la resistencia de Brayan Cortés.

Sin embargo, recién al minuto 15, tras la ejecución de un tiro de esquina y mal despeje por parte de la zaga de Colo Colo, el volante de contención, César Fuentes, aprovechó la ocasión para aperturar el marcador de un sendo disparo.

La misma permitió que las líneas defensivas de Colo Colo empiecen a ceder. Mario Salas buscó que la intensidad se zonifique por las bandas, sin embargo, la preocupación se agigantó tras el segundo gol de José Fuenzalida.

"Saco conclusiones muy positivas. Nos costó llegar, no fue una situación constante y no era lo que queríamos. Tenemos que seguir trabajando con respecto a ese tema y el aspecto defensivo", refirió Mario Salas post-partido.

El descuento de Esteban Paredes permitió alguna esperanza para igualar el marcador, pero el golazo de César Munder terminó de concretar el 3-1 definitivo. El 'Comandante' hizo hincapié de que el equipo necesita más variantes en ofensivas y no solo depende de Jorge Valdivia.

"El tema no solo es Jorge Valdivia. Colo Colo no puede ser Valdivia dependiente, tiene que tener otros recursos y la responsabilidad no es solamente de los referentes del equipo sino de todos los jugadores", concluyó.