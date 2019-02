Presidente de Emelec: "Nadie de Sporting Cristal se quejó sobre el hincha que ingresó al campo de juego" [VIDEO]

El incidente que se vivió en 'La Noche de la Explosión Azul 2019' sirvió de ejemplo para hacer respetar el nombre de Sporting Cristal, esa fue la posición que tomó el 'cuadro cervecero' tras sentirse burlados porque ingresó un aficionado con sobrepeso a jugar ante su equipo estelar. Eso pasó el miércoles de esta semana y todavía están las secuelas, porque el presidente del equipo ecuatoriano muy aparte de hacer las disculpas públicas, sostuvo que no pasó nada raro y un representante del último campeón peruano lo sabía.

"No ingresó un hincha, era un jugador que estaba registrado en la banca de suplentes, no fue un hincha de la grada que bajó al campo, era un jugador que, evidentemente por su forma física, no era un jugador profesional, pero era un jugador registrado en la banca de Emelec para jugar uno o dos minutos", sostuvo el presidente del 'conjunto eléctrico' al programa deportivo de UCI Noticias.

Además, dio una explicación que podría servirle como 'lavada de manos' porque detalló una infidencia que nadie conocía: "Cuando estuvimos en el estadio él (Carlos Benavides o Alfonso García Miró, no detalla el directivo) estaba en nuestro palco presidencial (suite), no me manifestó ninguna incomodidad".

Después pasa a explicar cómo es que se da este tipo de activaciones que tienen al hincha de Emelec ingresando al campo de juego, fuese el rival que fuese y no escatimarán a la hora de pedir disculpas: "Queremos personalmente extenderle nuestras disculpas al club Sporting Cristal. Preferimos conversarlo plenamente con nuestros pares del club peruano. Por nuestra parte, queremos que sepan que somos respetuosos de todos nuestros rivales. Y en especial, con los clubes peruanos, que han tenido una relación muy fraternal con Emelec".

EL DATO:

Emelec jugó con Alianza Lima en 2016, también en un partido por 'La Noche de Explosión Azul'.