► Ver aquí River Plate vs Rosario Central EN VIVO ONLINE: ¿Dónde, cómo y cuándo ver hoy el partido por la Superliga Argentina? | Guía de canales TV y programación

River Plate vs. Rosario Central VER EN VIVO ONLINE: 'Millonarios' y 'Canallas' se medirán este jueves 14 de febrero (9.00 p.m. - hora de Buenos Aires, Argentina; 7.00 p.m. -hora de Lima, Perú) en el Estadio Gigante de Arroyito por la jornada 18 de la Superliga de Argentina. El partido se podrá ver en directo a través del canal TNT Sports (disponible para Argentina); mientras que en México y el resto de países del Norte y Centroamérica podrán hacerlo vía FOX Sports 2. En Perú, no te pierdas la cobertura del minuto a minuto con todos los detalles referentes al juego por el portal Líbero.pe. El streaming internacional estará a cargo de Bet365 y Fanatiz.

Luego de acumular tres victorias al hilo frente a Godoy Cruz (4-0), Vélez Sarsfield (2-0) y Racing Club (2-0; líder de la Superliga Argentina), el conjunto dirigido por Marcelo Gallardo aún tiene esperanzas de ver a River Plate, hoy en el séptimo lugar de la tabla, peleando el título en las última fechas del campeonato. Conseguir tres puntos en cancha de Rosario Central será clave para lograr el principal objetivo del vigente campeón de la Copa Libertadores de América.

Lamentablemente, River Plate no podrá contar con el centrocampista Exequiel Palacios, que está en la órbita del Real Madrid y del Inter de Milán, tras sufrir una fractura proximal en el peroné derecho durante el partido del domingo ante Racing Club, informó este último martes el 'Millonario' en un comunicado y, por ello, será una gran baja frente a Rosario Central.

"(Parte médico) Exequiel Palacios: fractura proximal de peroné derecho", publicó River Plate en su cuenta de Twitter.

Pese a que no aclaran el tiempo de la recuperación, "allegados al cuerpo médico" de River Plate le aseguraron a la agencia oficial de noticias Télam que Palacios estará "entre 30 y 40 días" fuera de las canchas.

Palacios es habitual titular del equipo que viene de consagrarse campeón de la Copa Libertadores al vencer en el partido de vuelta de la final a Boca Juniors, disputado en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, por 3-1, tras el 2-2 de la ida.

Palacios se perdería en total entre siete y nueve partidos, incluyendo el debut del Millonario en el grupo A de la Copa Libertadores el 13 de marzo ante un rival a definirse.

La buena noticia en River Plate, sin duda, es el regreso de Ignacio Scocco en la convocatoria. Marcelo Gallardo aún duda si ponerlo o no como titular ante Rosario Central. Por ahora, el puesto es para Lucas Pratto.

River Plate es séptimo en la actual Superliga Argentina con 28 puntos, a 14 del líder Racing Club, y tiene pendiente un partido ante Rosario Central, que jugará este jueves. Luego, el domingo se medirá con Banfield.

RIVER PLATE VS. ROSARIO CENTRAL: HORARIOS TV, PAÍS POR PAÍS

Perú: 7.00 p.m.

México (Centro): 6.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 5.00 p.m.

México (Noroeste): 4.00 p.m.

Ecuador: 6.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 10.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 6.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 7.00 p.m.

Colombia: 7.00 p.m.

Argentina: 9.00 p.m.

España: 1.00 a.m. (sábado 15 de febrero)

España (Islas Canarias): 12.00 a.m. (sábado 15 de febrero)

Uruguay: 9.00 p.m.

Paraguay: 9.00 p.m.

Chile: 9.00 p.m.

Brasil: 10.00 p.m.

Bolivia: 8.00 p.m.

Venezuela: 8.00 p.m.

Canadá: 7.00 p.m.

Costa Rica: 6.00 p.m.

Guatemala: 6.00 p.m.

Honduras: 6.00 p.m.

El Salvador: 6.00 p.m.

Puerto Rico: 8.00 p.m.

Santo Domingo: 9.00 p.m.

Panamá: 8.00 p.m.

Italia: 1.00 a.m. (sábado 15 de febrero)

Francia: 1.00 a.m. (sábado 15 de febrero)

Alemania: 1.00 a.m. (sábado 15 de febrero)

Portugal: 1.00 a.m. (sábado 15 de febrero)

Holanda: 1.00 a.m. (sábado 15 de febrero)

Inglaterra: 12.00 a.m. (sábado 15 de febrero)

RIVER PLATE VS. ROSARIO CENTRAL: GUÍA DE CANALES TV

Argentina: TNT Sports.

Brasil: FOX Sports 1 Brasil y Fox Play Brazil.

Venezuela: FOX Play Norte y Fox Sports 2 Cono Norte.

México: FOX Play Norte y Fox Sports 2 Cono Norte.

Estados Unidos: Fanatiz.

Costa Rica: FOX Play Norte y Fox Sports 2 Cono Norte.

República Dominicana: FOX Play Norte y Fox Sports 2 Cono Norte.

El Salvador: FOX Play Norte y Fox Sports 2 Cono Norte.

Guatemala: FOX Play Norte y Fox Sports 2 Cono Norte.

Honduras: FOX Play Norte y Fox Sports 2 Cono Norte.

Nicaragua: FOX Play Norte y Fox Sports 2 Cono Norte.

Panamá: FOX Play Norte y Fox Sports 2 Cono Norte.

Italia: SportItalia.

Portugal: Sport TV3.

Francia: beIN Sports 2 y beIN SPORTS CONNECT.

Australia: Kayo Sports, beIN Sports Connect y beIN Sports 1.

RIVER PLATE VS. ROSARIO CENTRAL: GUÍA DE CANALES AL DETALLES

RIVER PLATE VS. ROSARIO CENTRAL: ALINEACIONES PROBABLES

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Gonzalo Bettini, Matías Caruzzo, Miguel Ángel Barbieri, Nahuel Molina Lucero; Fabián Rinaudo, Washington Camacho, Néstor Ortigoza, Leonardo Gil, Agustín Allione; y Fernando Zampedri.

Entrenador: Edgardo Bauza.

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola, Milton Casco; Camilo Mayada, Ignacio 'Nacho' Fernández, Juan Fernando Quintero; Lucas Pratto (o Ignacio Scocco) y Rafael Santos Borré.

Entrenador: Marcelo Gallardo.