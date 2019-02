Gimnasia y Esgrima La Plata vs Defensa y Justicia │ EN VIVO por la Superliga Argentina 2019

Gimnasia y Esgrima La Plata vs Defensa y Justicia │ EN VIVO: El equipo de Pedro Troglio; Gimnasia y Esgrima de La Plata estará enfrentando a un equipo revelación como Defensa y Justicia este sábado 16 de febrero del 2019, por la fecha n°19 de la Superliga Argentina. Este cotejo se juega a las 5:20 p.m. - HORA PERUANA y va ser transmitido por la señal de Fox Sports 2. Dentro del fútbol argentino Gimnasia viene de caer ante la escuadra de Lanús por 2-0 mientras que 'El Halcón' Defensa y Justicia termina venciendo a Argentinos Juniors por 2-1.

Gimnasia y Esgrima La Plata vs Defensa y Justicia │ EN VIVO: El sueño que está viviendo Defensa y Justicia sigue intacto con miras a conseguir un campeonato nacional, pero en esta fecha que comenzará HOY tendrá la presión de ganar su partido si es que todavía quiere defender el liderato del torneo que viene compartiendo con Racing Club. El conjunto de Eduardo 'Chacho' Coudet todavía estará jugando el día lunes y esto significa que todavía puede descansar como punta de torneo o presionado por ganar sí o sí cuando esté jugando su cotejo respectivo.

El técnico de 'El Lobo Platense' habló en la previa ante su duelo contra Defensa y Justicia, soltando frases de alto calibre correspondiente a su mal momento en el equipo que dirige técnicamente: "Las críticas de los que no vienen todos los días a Estancia Chica me chupan un huevo. Nunca se me cruzó por la cabeza irme. Soy un discreto director técnico que ha hecho más del cincuenta por ciento de los puntos. A veces me va bien y a veces me va mal. Es difícil dirigir en Gimnasia, y hay que tener muchas agallas para hacerlo”.

Mientras que por parte del equipo de 'Varela'; Defensa y Justicia, su técnico a la hora de declara fue bastante más calmado y analítico por su buen momento como equipo líder que juega bien: "Nosotros hacia adentro estamos muy serenos, con un grado de madurez muy alta. El grupo este es genuino y está más allá de un resultado. A este grupo no le pesan los partidos. Este grupo los disfruta. Intenta mejorar cada fin de semana, a veces puede y otras no. Pero eso no tiene que ver con presión o con lo que se está jugando. Estamos felices".

Defensa y Justicia 4-4 Gimnasia y Esgrima de La Plata │ Superliga argentina 2017

ALINEACIONES PROBABLES - Gimnasia y Esgrima La Plata vs Defensa y Justicia │ EN VIVO:

XI GIMNASIA Y ESGRIMA: Arias; Ayala, Guaminí, Coronel, Piovi; Comba, Faravelli, Mussis, Gómez; Silva, Mansilla.

XI DEFENSA Y JUSTICIA: Unsain; Tripichio, Martínez, Barboza, Delgado; Blanco, Miranda, Rojas; Rius, Fernández, Togni.

Defensa y Justicia 1-0 Gimnasia y Esgrima de La Plata │ Superliga argentina 2018

Horarios del Gimnasia y Esgrima La Plata vs Defensa y Justicia:

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 5:20 p.m.

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 4:20 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 6:20 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 7:20 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 11:20 p.m.

GUÍA TV - Gimnasia y Esgrima La Plata vs Defensa y Justicia │ EN VIVO:

Argentina: Fox Sports 2 Argentina, Fox Sports Premium Argentina

Internacional: Bet365, Fanatiz

Estados Unidos: Fanatiz, TyC Sports Internacional

FECHA, HORA Y ESCENARIO DEL Gimnasia y Esgrima La Plata vs Defensa y Justicia:

Fecha: Sábado 16 de febrero de 2019.

Hora: 17:20 hora peruana.

Escenario: Estadio Juan Carmelo Zerillo.

INTERNET: ¿DÓNDE SEGUIR EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE EL Gimnasia y Esgrima La Plata vs Defensa y Justicia?

En Internet, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro entre Gimnasia y Esgrima La Plata vs Defensa y Justicia. Además, podrás ver el resumen al finalizar el cotejo.

Defensa y Justicia 3-0 Gimnasia y Esgrima de La Plata │ Torneo Transición 2014