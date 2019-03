Arsenal vs Manchester United EN VIVO por la fecha 30 de la Premier League

Arsenal vs. Manchester United EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO se verán las caras este domingo 10 de marzo desde las 11:30 a.m. en el Emirates Stadium por la Premier League. Ambos equipos vienen de disputar torneos internacionales a mitad de semana y prometen luchar por una victoria para asegurar un cupo a la Champions League para la próxima temporada.

El local, Arsenal llega de perder 3-1 ante Rennes por el partido de ida de los octavos de final de la Europa League. Ahora, con la mentalidad puesta en la Premier League, Unai Emery buscará asegurar un triunfo que les permita ubicarse en zona de Champions League para la próxima temporada. Ramsey, Iwobi y Lacazette serán los ofensivos en el conjunto de los "gunners".

Por su parte, Manchester United, se encuentra en zona de clasificación de Champions League; sin embargo, le falta puntos para asegurar un cupo.

Los "Diablos Rojos" vienen de eliminar a nada menos que el PSG por un contundente 3-1 en los octavos de final de la Champions League. El cuadro que dirige Solskjær, buscará suma otra Europa League en su vitrina.

ARSENAL VS MANCHESTER POSIBLES ALINEACIONES



Arsenal: Leno; Maitland-Niles, Sokratis, Koscielny, Kolasinac; Guendouzi, Xhaka; Mkhitaryan, Ramsey, Iwobi; Lacazette

Entrenador: Unai Emery

Manchester United: De Gea; Young, Smalling, Lindelof, Shaw; Fred, McTominay, Pogba; Pereira; Lukaku, Rashford

Entrenador: O. Solskjær

Hora: 11:30 p.m.

Escenario: Emirates Stadium

