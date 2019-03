Antoine Griezmann haría que su cláusula baje a 120 millones de euros

Atlético Madrid no la está pasando nada mal. Si Antoine Griezmann decidió quedarse en el cuadro 'colchonero' esta temporada fue porque entre sus objetivos principales estaba ganar la Champions League, sin embargo se topó en octavos de final a un Juventus con Cristiano Ronaldo en su mejor noche en el encuentro de vuelta en Turín. Eso terminó con el sueño del 'Principito' de alzar su primera 'Orejona' en su carrera como futbolista profesional.

Es por esta razón que Antoine Griezmann ya está analizando opciones para salir del Atlético Madrid. Clubes como el Manchester United y PSG ya están empezando a mover sus fichas para separar cierta cantidad de dinero para ficharlo en la siguiente temporada, pero su cláusula de rescisión es de un total de 200 millones de euros. Debido a esto, el campeón del mundo con la Selección de Francia en el Mundial Rusia 2018 está hablando con los directivos del cuadro español para reducir su valor a 120 'kilos'.

Otro de los clubes que también tenía en su órbita a Antoine Griezmann es el Barcelona, pero ahora ya no es prioridad. Lo fue al inicio de esta temporada, pero el 'Principito' decidió renovar su contrato con el Atlético Madrid y ahora está que se arrepiente de haber hecho eso ya que el conjunto azulgrana camina derecho hacia el título de la Champions League, un torneo que él quería conseguir con el 'Atleti'.

Atlético Madrid no vería con malos ojos dejar que su máxima estrella se vaya la siguiente temporada, pero buscarán venderlo antes de que su cláusula de rescisión baje y no perder la oportunidad de dejar entrar 80 millones euros menos a las cuentas bancarias del club. Es por eso que buscarán traspasarlo en las siguientes semanas para no perder tanto dinero como ellos no quieren que suceda.