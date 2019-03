Simeone tiene en su mira a cuatro defensores para reforzar su banda izquierda

Filipe Luis sabe que tiene los días contados en Atlético Madrid, escuadra que decidió no renovarle contrato al defensor brasileño. Su salida no solo significará un gran vacío por la banda izquierda, si no también que no hay más variantes en dicha zona.

Por tal motivo, Diego Simeone tiene en su mira a cuatro defensores de cara a la próxima temporada: Alex Telles, Nicolás Tagliafico, Alex Grimaldo y José Luis Gayá. El que más gusta y tiene mayores posibilidades de llegar es el defensor del Porto.

Tal y como desvela el diario 'As', Alex Telles gusta y mucho en la directiva 'colchonera'. Es un jugador con bastante recorrido ida y vuelta y, además, tiene una buena pegada desde fuera del área.

Nicolás Tagliafico, a su vez, es otro de los defensores que figura en la agenda del 'Cholo', pero su llegada es un poco imposible tras la arremetida del Barcelona. Por último, Grimaldo y Gayá también suenan con fuerza en el Wanda Metropolitano.

EL DATO:

Atlético Madrid suma 3 Europa League en toda su historia deportiva: 2009-10, 2011-12 y 2017-18.