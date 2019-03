Maradona: "¿Selección Argentina? Yo no veo películas de terror, no merecen la camiseta"

Diego Armando Maradona nuevamente tuvo fuertes palabras contra su país y específicamente con Lionel Messi. Para 'El Pibe de Oro' la actualidad de la Selección Argentina es prácticamente nefasta, porque los resultados en el tiempo reciente han sido bastante decepcionantes.

El último partido de Argentina ante Venezuela sirvió para ver una situación compleja dentro del 'cuadro albiceleste', porque Lionel Messi no pudo hacer en la derrota contra 'la vinotinto' y se expuso nuevamente ante las críticas. Esta vez le tocó 'El Diego de la gente' darle con palo a todos juntos.

"¿Argentina?... No, yo no veo películas de terror. Los ineptos que siguen gobernando la Selección, ¿creían que le iban a ganar a Venezuela? Venezuela es un equipo formado y en Argentina entraron por la ventana", precisó Diego Armando Maradona cuando se le pidió una reflexión sobre la derrota de Argentina contra Venezuela.

Cuando se le preguntó por su sensación personal, Maradona, también habló a nombre de sus demás compañeros 'campeones del mundo': "Sé lo que estarán pensando Ruggeri, Batista, Giusti, Pumpido, Caniggia... Que este equipo no merece la camiseta. Los que yo nombré la llevan tatuada, la tenemos tatuada".

Finalmente, no se olvidó Diego Armando del Presidente de la AFA, a quien le dio parejo y sin mucho respeto de por medio: "No sé lo que será Tapia, si será profesor de matemáticas o qué, pero no tiene ni puta idea. No me hablen de los dirigentes porque me tiraron abajo 15 años de carrera y 15 años de Selección".

EL DATO:

Diego Armando Maradona actualmente dirige al Dorados de Sinaloa en la Liga de Ascenso en México.