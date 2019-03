Yordy Reyna estuvo impreciso y no pudo desequilibrar con la Selección Peruana

Yordy Reyna jugó ante El Salvador desde el inicio, con la oportunidad de demostrar a Ricardo Gareca que estaba para ser titular. Sin embargo, el atacante de Vancouver Whitecaps careció de contundencia en el último cuarto de cancha.

La “Magia” se mostró participativo en la zona ofensiva de la Selección Peruana, presionando a los defensores salvadoreños y cortándoles los espacios para forzar el error del rival. En la primera mitad, Reyna se encontró a pocos metros de marcar con la selección peruana después de seis años.

Lamentablemente, el ex Alianza Lima no pudo aprovechar las tres ocasiones que se presentaron, dos mano a mano con el guardameta, y un cabezazo en el interior del área, el cual pasó por encima de la portería. Las oportunidades que no aprovechó el atacante nacional si fueron capitalizadas por El Salvador, anotando el 1-0 con Yordy en el campo.

A los pocos minutos ingresó Jefferson Farfán en un intento desesperado de remontar el marcador. Yordy Reyna disputó 77 minutos en la derrota por 2-0 frente a los centroamericanos antes de ser sustituido por Alexis Arias, saliendo del campo con una expresión de amargura e impotencia.