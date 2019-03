Tecarterapia, el método de Cristiano Ronaldo para acelerar su recuperación

El delantero de la Juventus, Cristiano Ronaldo, es uno de los máximos exponentes en el fútbol no solo por la calidad, velocidad y habilidad que demuestra cada vez que se enfunda la camiseta del cuadro de Turín, así como de la selección de Portugal, también lo es por el alto nivel de ejercicios que realiza durante sus sesiones de entrenamiento.

Según Sport, Cristiano Ronaldo arribó a Barcelona para someterse al tratamiento de los médicos españoles a fin de llegar a punto al trascendental duelo de cuartos de final en la UEFA Champions League: Juventus enfrentará, el próximo 10 de abril, a Ajax.

Es en dicha ciudad, donde el futbolista de 34 años en donde se viene sometiendo, con éxito, a un tratamiento en la Unidad de Medicina Regenerativa de la Clínica Corachan, lugar donde se ha utilizado el tratamiento denominado tercaterapia.

Este novedoso tratamiento se basa en la extensión y combinación de terapias manuales con el uso de corrientes eléctricas para elevar la temperatura de la zona daña. ¿El motivo? Permitir que los tejidos musculares se regeneren con mayor celeridad.

A pesar de que Cristiano Ronaldo viene realizando todas las gestiones para llegar a punto al partido ante Ajax, el entrenador de la Juventus, Massimiliano Allegri, ha decidido 'frenar' públicamente el ímpetu del futbolista.

"Necesita tomar precauciones porque estamos en una fase delicada. Se perderá el partido contra el Empoli y regresará cuando esté en su mejor momento y no haya peligro de que se repita la situación. Si no está en forma, no jugará. Cristiano se someterá a más pruebas el lunes y luego evaluaremos", explicó el técnico italiano. ¿Llegará CR7?