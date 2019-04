Diego Simeone sobre el encuentro ante Barcelona "Lo único que nos acerca a tener una posibilidad es ganar"

Diego Simeone, entrenador de Atlético Madrid, remarcó que "la realidad dice que la única situación" que acerca a su equipo "a tener una posibilidad" de pelear por la liga española "es ganar" al Barcelona en el Camp Nou, al tiempo que destacó el "trabajo extraordinario" de Ernesto Valverde.

"Me aferro al partido de mañana. No me pongo a pensar más allá de eso, porque no sería justo y sería imprudente estando a ocho puntos de un equipo como el Barcelona. La realidad dice que la única situación que nos acerca a tener una posibilidad es ganando mañana", expresó en rueda de prensa tras el entrenamiento en Majadahonda.

El partido es definitivo para mantener las opciones de competir por la Liga, pero no para ganarla. "Si ganamos mañana y luego no ganamos los siguientes partidos de nada te serviría. Tenemos que centrarnos en intentar seguir mejorando. A partir del sábado con el Alavés, el equipo ha crecido. Con el Girona tuvimos momentos donde estuvimos bien en el partido y donde nos fuimos también del partido en el mismo encuentro", repasó de las dos victorias consecutivas.

"Y mañana necesitamos mantener el equilibrio, la continuidad y, sobre todo, los signos de identidad que tiene este equipo", dijo Simeone, al que le hace ser optimista que su conjunto no haya ganado nunca en el Camp Nou, con once visitas a lo largo de esta era, y que no desveló cuál será el planteamiento para abordar tal desafío.

¿Jugar al ataque o esperar a su rival? "Pueden pasar las dos situaciones en distintos momentos del partido. Y habrá que entender y leer cuándo es una y cuándo es la otra", explicó en ese sentido el técnico, que dispone de Álvaro Morata y Diego Costa, pero tampoco desveló si alineará a ambos y Antoine Griezmann juntos en el once.

EL DATO

Atlético Madrid visitará el sábado a la 1:45 pm en el Camp Nou a Barcelona.