Miguel Trauco dejaría Flamengo y ya negocia su fichaje con el Atlético Mineiro

21 May 2019 | 8:35 h

Los días de Miguel Trauco en Flamengo estarían contados. No es un secreto que el jugador de la selección peruana busca regularidad y el Atlético Mineiro le estaría ofreciendo crecimiento futbolístico y un excelente contrato. Según el periodista brasileño Álvaro Damião, es un hecho que el lateral izquierdo cambiará de camiseta.

Trauco ha jugado siete partidos en lo que va del año. No solo siente malestar porque no juega, también hay preocupación porque el técnico de la selección peruana, Ricardo Gareca, exige continuidad para formar parte de las convocatorias. La Copa América está cerca y la blanquirroja necesita a los jugadores en su mejor momento.

El ex futbolista de Unión Comercio y Universitario no es del agrado del entrenador del "Fla" Abel Braga. Los torcedores piden su titularidad, pero el DT prefiere al brasileño René Rodrígues Martins. Esta situación no cae nada bien en Miguel Trauco y su entorno, quienes en conjunto tomaron la decisión de buscar nuevo equipo.

México y Francia son países que también interesan a Trauco. Su representante está analizando la mejor propuesta en el extranjero que no solo le ofrezca buenos ingresos, también que le garantice regularidad futbolística. Miguel es pieza importante en la selección peruana, titular indiscutible en el proceso del "Tigre".