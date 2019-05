Eliminatorias Mundial Qatar 2022: ¿Cuál será la estrategia de Ricardo Gareca ante reducción de cupos por la FIFA?

22 May 2019 | 17:16 h

La FIFA ha confirmado que el Mundial de Qatar 2022 se disputarán con 32 equipos, como se viene realizando desde la Copa del Mundo de Francia 1998, y descartó la idea propuesta de Gianni Infantino para que se juegue con 48. ¿La razón? Qatar tiene problemas de carácter político con Bahiren, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos y el ente rector del fútbol toma sus precauciones para evitar cualquier tipo de peligro que se presente en el futuro con los jugadores y países participantes.

Con esto, las Eliminatorias de la Conmebol volverán a contar con cuatro clasificados de forma directa y uno al repechaje con Oceanía, como lo fue en Rusia 2018. En un principio, el Mundial de Qatar iba a otorgar 5 cupos y medio. Pero ahora hay que volver al formato tradicional. Entonces, ¿cuál será el plan de Ricardo Gareca para que Perú puede llegar a la Copa del Mundo de 2022?

Antes: 48 equipos para el Mundial de Qatar 2022

África: 9.5

Asia: 8.5

Europa: 16.5

Conmebol: 6.5

Norteamérica, Centroamérica y el Caribe: 6.5

Oceanía: 1.5

Anfitrión (Qatar): 1

Ahora: 32 equipos para el Mundial de Qatar 2022

África: 5

Asia: 4.5

Europa: 13

Norteamérica, Centroamérica y el Caribe 3.5

Oceanía: 0.5

Sudamérica: 4.5

Anfitrión (Qatar): 1

El plan "Tigre": ¿Qué le conviene a Perú de cara a las Eliminatorias a Qatar 2022?

Las Eliminatorias al Mundial de Qatar 2022 comenzarán en el mes de marzo del 2020, el sistema de competición se mantiene (todos contra todos). Y ahora con esta nueva decisión de la FIFA, Ricardo Gareca analizó la situación y ya sabes a que debe apuntar la selección peruana.

Llegar al cuarto lugar. A Perú no le conviene volver a entrar al repechaje tal como se logró contra Nueva Zelanda para el Mundial de Rusia 2018. Es una opción, pero siempre hay que enfocarse a algo superior viendo todos las posibilidades por delante.

Sumar 28 puntos. Para Ricardo Gareca es importante sumar esa cantidad, ya que -siguiente el ejemplo de Colombia en su pase a Rusia 2018- necesita que la selección peruana vuelve a reinventar su estilo y jugar sin presiones y, asimismo, no depender de otros resultados. En la Conmebol es difícil, pero no imposible.

¿Por qué necesitamos 28 puntos? Más allá de lo explicados, Ricardo Gareca toma en cuenta la experiencia de Perú en las anteriores eliminatorias. Si partimos desde Francia 1998, Perú logró 25 puntos y quedó quinto (no clasificó); En Corea Japón 2002, se sumaron 16 (no clasificó); En 2006, 18 (no clasificó); En 2010, últimos;

Los 28 puntos equivalen a clasificar a un Mundial

DATO 1: En 1998, Colombia logró 28 puntos y fue tercero. Clasificado.

DATO 2: En 2002, Brasil (tercero) y Paraguay (cuarto) hicieron 30. El quinto, Uruguay, obtuvo 27. Los "charrúas" jugaron la repesca.

DATO 3: En 2006, Ecuador y Paraguay se clasificaron como tercer y cuarto con 28 puntos.

DATO 4: En 2010, Argentina fue cuarto con 28 puntos.

DATO 5: En 2014, Chile hizo 28 y clasificó de forma directa.

DATO 6: En 2018, Argentina fue tercero con 28 puntos. Colombia le siguió con 27 y Perú con 26. Fue la eliminatoria más pareja de la Conmebol.