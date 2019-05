Mercado de pases: Paulo Dybala confirmó donde jugará en la próxima temporada

La temporada en la Serie A de Italia termina este fin de semana con la última fecha del Calccio italiano. Juventus se coronó campeón hace varias fechas y ya busca asegurar a sus principales estrellas para lo que será el siguiente torneo.

Uno de estos jugadores que Juventus busca retener, es el volante argentino Paulo Dybala. Sin embargo, días atrás el hermano del atacante había puesto en duda esta continuidad tras declarar lo siguiente: "Hay muchas posibilidades de que se vaya, necesita un cambio. No está contento y no será el único en irse".

No obstante, el mismo Paulo Dybala se encargó de desmentir a su hermano y señaló que su deseo es continuar en la Juventus: "Mi hermano habló por él. Yo he hablado con Fabio Paratici, sabe lo que pienso y lo que quiero hacer el próximo año, que es continuar jugando en la Juventus. Después, obviamente, todo no depende de mí, la Juve debe tomar sus decisiones y hacer el equipo con el nuevo entrenador que llegue. Pero saben que quiero estar aquí".

Estas declaraciones las brindó durante una firma de autógrafos para los hinchas de la Juventus junto al joven volante Rodrigo Bentancur. Como se sabe, algunos grandes clubes de Europa están interesados en contar con los servicios de Paulo Dybala como el cuadro inglés del Manchester United.

Por su parte, Juventus a tasado a Paulo Dybala en 100 millones de dólares para evitar que cualquier club pueda llevárselo. Por el momento el campeón italiano se encuentra en busca de un nuevo entrenador tras anunciar que no continuara Massimiliano Allegri.