Uruguay vs Ecuador EN VIVO: chocan por los octavos de final del Mundial Sub 20

Ver EN VIVO Uruguay vs Ecuador por los octavos de final del Mundial Sub 20 desde el estadio Arena Lublin EN DIRECTO a partir de las 10:30 a.m. (hora peruana). La transmisión va vía DirecTV Sports. Además puedes seguirlo GRATIS ONLINE y LIVE STREAMING vía Líbero.pe.

Uruguay vs Ecuador EN VIVO se ven las caras en un verdadero partidazo en donde solo una de las dos escuadra sudamericanas estará en cuarto de final. Los charrúas tuvieron una fase de grupos de ensueño ya que hicieron puntaje perfecto al ganar sus tres duelos.

Además, solo un equipo logró vencer al arquero Franco Israel. Fue en el debut ante Noruega y desde allí, el '1' de Uruguay ha estado imbatible por lo que tratará de seguir manteniendo su valla sin goles y ratificar el gran momento de los orientales.

Por el lado de Ecuador, el 'tri' tuvo que esperar hasta el último para saber si era uno de los clasificados. Los norteños finalmente lograron pasar a la siguiente etapa producto de su empate 1-1 ante Japón y su triunfo sobre México por la mínima.

Cabe mencionar que tanto Ecuador como Uruguay ya se han enfrentando este año y en el último duelo que se vieron las caras, el resultado acabó a favor de los charrúas quienes se impusieron por 1-0 gracias a un gol de Facundo Batista.

Uruguay vs Ecuador | Canales de transmisión

DirecTV Sports

Boca vs Tigre | Horarios alrededor del mundo

México - 10:30 a.m.

Ecuador - 10:30 a.m.

Perú - 10:30 a.m.

Colombia - 10:30 a.m.

Venezuela: 11:30 a.m.

Bolivia - 11:30 a.m.

Chile - 11:30 a.m.

Paraguay - 11:30 a.m.

Argentina - 12:30 p.m.

Uruguay - 12:30 p.m.

España - 5:00 p.m.

Uruguay vs Ecuador | por los octavos de final del Mundial Sub 20

Internet: ¿Dónde ver EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el duelo entre Uruguay vs Ecuador por los octavos de final del Mundial

Sub 20?

En Internet el duelo entre Uruguay vs Ecuador por los octavos de final del Mundial Sub 20, Libero.pe realizará una transmisión del minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.