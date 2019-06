Transmisión de partidos [EN VIVO] para HOY 4 de junio del 2019

Partidos de hoy martes 4 de junio, transmisión Fútbol EN VIVO | Mundial Sub-20 de Polonia, Liga 123 de España (Segunda División), Copa de Brasil y Serie B de Brasil. El fútbol no se detiene y la agenda futbolística está a full para este martes con vibrantes duelos que irán EN VIVO de hoy.

PARTIDOS LLAMATIVOS DEL 4 DE JUNIO DEL 2019

Mundial Sub-20 Polonia

10:30 a.m. Francia vs Estados Unidos

10:30 a.m. Japón vs Corea del Sur

1:30 p.m. Argentina vs Malí

Liga 123 España (Segunda División)

2:00 p.m. Albacete vs Málaga

2:00 p.m. Cádiz vs Extremadura

2:00 p.m. Mallorca vs Granada

2:00 p.m. Elche vs Deportivo de la Coruña

2:00 p.m. Lugo vs Tenerife

2:00 p.m. Real Oviedo vs Rayo Majadahonda

2:00 p.m. Real Zaragoza vs Numancia

5:00 p.m. Bragantino vs Sao Bento (Serie B de Brasil)

7:30 p.m. Flamengo vs Corinthians (Copa de Brasil)

El Mundial Sub 20 de Polonia conocerá a las 3 selecciones restantes para las llaves de los cuartos de final. La Selección de Argentina enfrentará a Mali (Italia espera al ganador), la poderosa Francia chocará con la dura Estados Unidos (Ecuador ya avanzó) y Japón se medirá con Corea del Sur (el ganador ante Senegal).

Por otro lado, la Liga Santander de España podrá tener a un nuevo inquilino, pues se disputa la penúltima fecha de la Liga 123. Granada tiene la primera opción de obtener el boleto a la máxima categoría de conseguir una victoria ante Mallorca, casi condenado a los playoffs por el ascenso. En caso de caer, Albacete podría vencer a Málaga y soñar con una fecha final de película.

En tanto, el fútbol brasileño no se detiene a pesar de la proximidad de la Copa América que organizan. En octavos de la Copa de Brasil, Flamengo enfrentará a Corinthians tras el 1-0 en la ida, mientras que la Serie B se inicia con la fecha 7 con el Bragantino vs Sao Bento.