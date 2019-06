No es milonga: Gol de Claudio Pizarro al Borussia Dortmund es elegido el mejor en Alemania [VIDEO]

El nombre de Claudio Pizarro volvió a sonar fuerte en Europa porque su gol al Borussia Dortmund en la Copa de Alemania fue elegido el mejor de la segunda vuelta por los fanáticos del Werder Bremen.

Como se recuerda, el pasado 6 de febrero el delantero peruano de 40 años anotó el empate 2-2 en tiempo extra con una fantástica pirueta que forzó la definición por penales. Ese día Werder Bremen clasificó a la siguiente etapa de la Copa de Alemania, eliminando en su propia cancha a las "Abejas Asesinas".

La semana pasada, Claudio Pizarro y Ricardo Gareca tuvieron un fuerte intercambio de palabras. El técnico de la selección peruana afirmó que no convocó al atacante del Werder Bremen a la Copa América porque se autoexcluyó por no ser llevado al Mundial Rusia 2018. Pizarro respondió en redes sociales que los peruanos "estamos acostumbrados a la milonga (mentira)".

El "Bombardero de los Andes" renovó por una temporada más con el Bremen y espera seguir convirtiendo goles para felicidad de sus fans. En Alemania guardan un profundo respeto por el delantero más longevo que tiene actualmente en fútbol de ese país.



Jamás me Autoexcluí de la Selección....

Decir que no tiene sentido que me convoquen a unos amistosos, terminado el Mundial al que no fui convocado, no significa Autoexclusión..

Lamentablemente, en mi país nos estamos acostumbrando a la Milonga...