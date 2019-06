Los últimos 10 "hat tricks" de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi

La discusión sobre quién es mejor, si Cristiano Ronaldo o Lionel Messi continúa. Los abanderados de la “Pulga” creen que este más talentoso con el balón, pero los seguidores del astro portugués lo consideran determinante en momentos claves.

Por ejemplo, el caso de los “hat tricks”; el último partido que CR7 marcó tres goles fue ante Suiza, actuación que ayudó a su selección a clasificar a la gran final de la Liga de Naciones.

Asimismo, si comparamos los 10 últimos “tripletes” del luso con los que marcó el “10” argentino, los de Cristiano fueron a rivales mejores de mayor jerarquía y en situaciones de mayor tensión (Champions League, Mundial de Clubes y Rusia 2018).

El “Comandante” tendrá una nueva de prueba de fuego mañana (1:45 p.m.), ante Holanda en Oporto por la final de la Liga de Naciones. ¿Volverá a ser determinante?

ÚLTIMOS 10 "HAT TRICKS" DE CR7

05/06/2019 Portugal 3-1 Suiza Liga de Naciones (Semifinales)

12/03/2019 Juventus 3-0 At. Madrid Champions L. (Octavos)

15/06/2018 Portugal 3-3 España Mundial 2018 (Fase de grupos)

18/03/2018 R. Madrid 6-3 Girona La Liga

10/02/2018 R. Madrid 5-2 R. Sociedad La Liga

31/08/2017 Portugal 5-1 Islas Feroe Elim. Rusia 2018

02/05/2017 R. Madrid 3-0 At. Madrid Champions L. (Semifinales)

18/04/2017 R.Madrid 4-2 B. Múnich Champions L. (C)

18/12/2016 R. Madrid 4-2 Kashima Mundial de Clubes (F)

19/11/2016 R. Madrid 3-0 At. Madrid La Liga

ÚLTIMOS 10 "HAT TRICKS" DE MESSI

17/03/2019 Barza 5-1 R. Betis La Liga

23/02/2019 Barza 4-2 Sevilla La Liga

16/12/2018 Barza 5-0 Levante La Liga

18/09/2018 Barza 4-0 PSV Champions L. (FG)

29/05/2018 Argentina 5-0 Haití Amistoso

29/04/2018 Barza 4-2 Deportivo La Liga

07/04/2018 Barza 3-1 Leganés La Liga

10/10/2017 Argentina 3-1 Ecuador Elim. Rusia 2018

19/09/2017 Barza 5-1 Eibar La Liga

09/09/2017 Barza 5-0 Espanyol La Liga

EL DATO

En su carrera CR7 lleva 53 “hat tricks”, mientras que “Lío” suma 51.