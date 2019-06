Copa Mundial Femenina de Fútbol 2019: fixture, resultados de fase de grupos y detalles

La Copa Mundial Femenina de Fútbol 2019 arrancó el último viernes 7 de junio en el partido de inauguración que se realizó en el siempre emblemático Parque de los Príncipes de París. Este encuentro fue entre dos equipos de los cuatro que contiene el Grupo A: Francia y Corea del Sur. El cotejo se desarrolló con mucha pasión siendo la selección 'gala' la ganadora absoluta por 4-0 .

Por otro lado, la escuadra de España, que además será el segundo Mundial Femenino que dispute en su historia, tuvo su debut hoy frente a su similar de Sudáfrica, en donde el cuadro español se impuso 3-1 con goles de Lucía García a los 89 y Jennifer Hermoso con un doblete a los 70 y 83 minutos, ambos de penal.

Hoy, además, se enfrentó Noruega y Nigeria, siendo el primer equipo quien se llevó el encuentro 3-0 con goles de Guro Reiten a los 17 minutos, Lisa Marie Karlseng Utland a los 34 y Osinachi Ohale a los 37, cerrando de esta manera la victoria del primer encuentro que tendrán en dicho Mundial.

Estos encuentros han sido solo algunos de los varios que se darán con motivo de la Copa Mundial Femenina de Fútbol 2019, pues se tienen programados varios encuentros que serán para el deleite de la hinchada de todos los países que ansían ver a las mujeres del fútbol en la cancha.

RESUMEN DEL ESPAÑA vs SUDÁFRICA

FT | #ESP come back from a goal down to beat a spirited #RSA and top Group B after the first round of matches! #ESPRSA | #FIFAWWC pic.twitter.com/a4731uUwK9 — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) June 8, 2019

Grupos del Mundial de Francia 2019

Grupo A: Francia, Corea del Sur, Noruega y Nigeria

Grupo B: Alemania, China, España y Sudáfrica

Grupo C: Australia, Italia, Brasil y Jamaica

Grupo D: Inglaterra, Escocia, Argentina y Japón

Grupo E: Canadá, Camerún, Nueva Zelanda y Holanda

Grupo F: Estados Unidos, Tailandia, Chile y Suecia

Conoce el calendario de partidos y resultados

Viernes 7 de junio

Francia vs Corea del Sur (4-0)

Sábado 8 de junio

Alemania vs China (1-0)

España vs Sudáfrica (3-1)

Noruega vs Nigeria (3-0)

Domingo 9 de junio

Australia vs Italia (13.00 en Gol TV)

Brasil vs Jamaica (15.30 en Gol TV)

Inglaterra vs Escocia (18.00 en Gol TV)

Lunes 10 de junio

Argentina vs Japón (18.00 en Gol TV)

Canadá vs Camerún (21.00 en Gol TV)

Martes 11 de junio

Nueva Zelanda vs Holanda (15.00 en Gol TV)

Chile vs Suecia (18.00 en Gol TV)

Estados Unidos vs Tailandia (21.00 en Gol TV)

Miércoles 12 de junio

Nigeria vs Corea del Sur (15.00 en Gol TV)

Alemania vs España (18.00 en Gol TV)

Francia vs Noruega (21.00 en Gol TV)

Jueves 13 de junio

Australia vs Brasil (18.00 en Gol TV)

Sudáfrica vs China (21.00 en Gol TV)

Viernes 14 de junio

Japón vs Escocia (15.00 en Gol TV)

Jamaica vs Italia (18.00 en Gol TV)

Inglaterra vs Argentina (21.00 en Gol TV)

Sábado 15 de junio

Holanda vs Camerún (15.00 en Gol TV)

Canadá vs Nueva Zelanda (21.00 en Gol TV)

Domingo 16 de junio

Suecia vs Tailandia (15.00 en Gol TV)

Estados Unidos vs Chile (18.00 en Gol TV)

Lunes 17 de junio

China vs España (18.00 en Gol TV)

Sudáfrica vs Alemania (18.00)

Nigeria vs Francia (21.00 en Gol TV)

Corea del Sur vs Noruega (21.00)

Martes 18 de junio

Jamaica vs Australia (21.00 en Gol TV)

Italia vs Brasil (21.00 en Gol TV)

Miércoles 19 de junio

Japón vs Inglaterra (21.00 en Gol TV)

Escocia vs Argentina (21.00)

Jueves 20 de junio

Camerún vs Nueva Zelanda (18.00)

Holanda vs Canadá (18.00)

Suecia vs Estados Unidos (21.00 en Gol TV)

Tailandia vs Chile (21.00)