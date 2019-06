Luis Advíncula supera a Dani Alves en el top 10 de los laterales más caros de la Copa América [FOTOS]

Luis Advíncula no lució su mejor fútbol en el amistoso entre Perú y Colombia. A pesar de esto, Bolt continúa siendo uno de los mejores elementos del once titular de Ricardo Gareca en la selección peruana y espera cobrarse su revancha en el partido del próximo sábado 15 de junio ante Venezuela por el debut en el grupo A de la Copa América de Brasil 2019.

Por este motivo, el portal "Transfermark" (sitio web especializados en valores y precios de futbolistas) elaboró un ranking especial sobre los 10 laterales derechos mejor cotizados en el mercado que disputarán la Copa América de Brasil 2019. En la clasificación, Luis Advíncula aparece ocupando la octava posición con 3,3 millones de dólares por encima del brasileño Dani Alves, con 2,8 millones de dólares, y el venezolano Roberto Rosales, con la misma cantidad del mencionado jugador del PSG.

A pesar del descenso del Rayo Vallecano en la liga española, el valor de Luis Advíncula se mantuvo con la misma cifra que obtuvo tras su desempeño con la selección peruana durante el pasado Mundial de Rusia 2018. El ex Sporting Cristal aún tiene que resolver su situación con el Tigres de México, ya que hay clubes europeos interesados en sus servicios.

La lista es liderada por el colombiano Santiago Arias (del Atlético de Madrid), con 22 millones de dólares, le siguen el japonés Hiroiki Sakaim (del Marsella), con 9 millones de dólares, y el chileno Paulo Díaz (Al-Ahli), con 9 millones de dólares.

El ranking de los laterales derechos más caros de la Copa América 2019

1. El colombiano Santiago Arias (27 años. Atlético de Madrid, España) con US$ 22 millones.

2. El japonés Hiroki Sakai (29 años, Marsella, Japón), del Marsella, con US$ 9 millones.

3. El chileno Paulo Díaz (24 años. Al-Ahli, Emiratos Árabes) con US$ 9 millones.

4. El ecuatoriano Antonio Valencia (33 años. Manchester United, Inglaterra) con US$ 8 millones.

5. El brasileño Fagner (29 años. Corinthians, Brasil) con US$ 6,7 millones.

6. El argentino Renzo Saravia (25 años. Racing, Argentina) con US$ 5,6 millones.

7. El colombiano Stefan Medina (26 años, Monterrey, México) con US$ 4 millones.

8. El peruano Luis Advíncula (29 años, Rayo Vallecano, España) con US$ 3,3 millones.

9. El brasileño Dani Alves (36 años. PSG, Francia) con US$ 2,8 millones.

10. El venezolano Roberto Rosales (30 años, Espanyol, España) con US$ 2,8 millones.