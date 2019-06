PSG ya encontró el reemplazo de Gigi Buffon y está en Italia

Milan no se encuentra en su mejor época y el no clasificar a la Champions League fue un golpe durísimo al club. Además, no goza de una estabilidad economica total; por lo que podría desprenderse de varios jugadores. El mercado pasado una de sus jovenes estrellas, Gianluigi Donnarumma, estuvo a punto de irse y parece que será protagonista otra vez.

Y es que el joven arquero titular de la Selección Italiana tuvo un intenso verano en el 2018 y fue duramente criticado por la afición 'rossonera' al "confirmarse" su salida de la institución. Al final se quedó, pero en estas nuevas vacaciones un viejo conocido vuelve a la carga. El PSG está dispuesto a ficharlo luego de que Gigi Buffon confirmara su no renovación.

Medios locales como el Sky Sport Italia han reportado que el equipos francés ha comenzado la operación por el popular 'Gigio'. "Las negociaciones están en curso. El PSG valora a Donnarumma en un total de 50 millones, e incluiría el traspaso de Areola, valorado en 30M por los parisinos", se lee en su portal.

El periodista Gianluca Di Marzio -que trabaja en Sky- también anunció la noticia en su página web, en el cual reconoció que el París Saint-Germain está dispuesto a todo con tal de hacerse con los servicios del portero de 20 años. Asimismo, dijo que las directivas de ambos clubes ya se han puesto en contacto para conversar al respecto.

¿Como es la operación? La primera oferta de la escuadra 'gala' es de 50 millones de euros en total y que en la negociación está incluído el guardameta Alphonse Aréola, de 26 años. Sin embargo, Donnarumma ha dicho en reiteradas ocasiones que su deseo es quedarse en el Milan.

El cuadro 'rossonero' se encuentra en búsqueda de nuevos futbolistas dado que en esta temporada 2019/20 empieza una nueva aventura comandada por Marco Giampaolo como flamante entrenador. El combinado italiano necesita dinero para no estar sometido por el 'Fair-Play Financiero'; por dicha razón se podría dar el traspaso de 'Gigio'.

MILAN: GIGIO DONNARUMMA

EL DATO

Donnarumma ha disputado 39 partidos la pasada temporada con el Milan y ha recibido 32 goles.