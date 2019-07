Rodri elogió el proyecto del Manchester City y dejó mal parado al Atlético de Madrid

Rodri estaba llamado a marcar una época en el Atlético de Madrid. El volante español llegó al club hace un año para tomar el testigo de Gabi e hizo olvidar al excapitán con magníficas actuaciones. Sin embargo, Rodrigo Hernández tenía otros planes para su carrera y aceptó el llamado de Pep Guardiola.

En su presentación como nuevo jugador del Manchester City, Rodri llenó de elogios al conjunto inglés y a Pep Guardiola. Es más, calificó a su nuevo club como "el mejor sitio para mi carrera", unas palabras que, sin duda, poco gustarán en el Atlético de Madrid.

"Es un sueño para mí venir aquí. Un gran equipo y grandes empleados. Tengo mucho por aprender y decidí que este era el mejor sitio para mi carrera. Estoy orgulloso de lo que he hecho. Quiero seguir creciendo y aprendiendo", afirmó Rodrigo Hernández.

El volante de 23 años destacó el proyecto deportivo del Manchester City como uno de los motivos de su fichaje. "Creo que en los últimos cinco, seis años, el City ha cambiado la historia del fútbol, no solo en Mánchester sino en toda Inglaterra. Me encanta la ciudad, me encanta Mánchester. Se está volviendo más azul. Elegí venir aquí por el reto deportivo y por cómo ganan", aseguró.

Y obviamente por Pep Guardiola, el DT que considera podrá sacarle mejor partido a su fútbol. "Hubo un cambio radical con la llegada de Pep. El City es uno de los equipos más temidos de Europa", sostuvo.

"Diría que son uno de los dos o tres mejores equipos del mundo. Incluso los buenos equipos cambian de estilo cuando juegan contra el City", concluyó Rodri.

Ahora bien, las palabras de Rodrigo Hernández se entienden como un elogio al fútbol que practica el Manchester City de Pep Guardiola y posiblemente a los no muy buenos términos con los que salió del Atlético de Madrid: el club inglés pagó los 70 millones que valía su cláusula de rescisión.

Para reemplazar a Rodri, el Atlético de Madrid fichó a Marcos Llorente del Real Madrid y hasta lo presentó con la camiseta 14, el número de Rodrigo Hernández cuando todavía no se había hecho oficial su fichaje por el Manchester City.

EL DATO:

Rodri es considerado el sucesor natural de Sergio Busquets en la selección española.