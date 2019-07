¡Barcelona vuelve a la carga por Neymar! Oferta millonaria al PSG

Barcelona quiere sí o sí a Neymar para esta temporada en La Liga Española. Tras revelarse la reunión que sostendrán el padre y agente del jugador brasileño con la Juventus, de Cristiano Ronaldo, en Italia, la directiva blaugrana ha elevado su oferta de 40 a 100 millones de euros al PSG. Además, aparte del dinero, el cuadro parisino podrá elegir a dos jugadores de la primer plantilla del entrenador Ernesto Valverde.

Según Sky Sports de Alemania, los jugadores que ofrece el Barcelona son Philippe Coutinho, Ousmane Dembélé, Ivan Rakitic, Nélson Semedo y Malcom (habría un sexto jugador, pero el nombre todavía no se revela). Todos los futbolistas en mención son de excelente nivel y podría convencer al jeque Nasser Al-Khelaïfi, jefe del PSG, quien ya rechazó una primera oferta de 40 millones de euros por Neymar. La misma fue considerada como una burla a sus pretensiones económicas.

