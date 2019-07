DT del Bayern Múnich se pronuncia sobre un posible interés en Gareth Bale

Gareth Bale forma parte del plantel del Real Madrid que está en plena pretemporada en Montreal, Canadá, pese a que tiene claro que no cuenta para Zinedine Zidane. En las últimas semanas el nombre de galés había sido relacionado al Bayern Múnich, pero el DT bávaro lo descartó.

Niko Kovac negó que el Bayern vaya a intentar fichar al extremo 'merengue' en la rueda de prensa previa al choque justamente contra Real Madrid en el NRG Stadium de Houston por la International Champions Cup.

"Creo que es un buen jugador, como también me gustan otros. Parece que puede jugar en otro sitio. Dónde exactamente no lo sé, no sé lo que piensa él. Veremos qué pasa", señaló.

En Real Madrid, igualmente, siguen buscándole una salida a Gareth Bale en el presente mercado de fichajes, ya que es uno de los jugadores que más ganan de la plantilla y no será tomado en cuenta por 'Zizou'.

Por otro lado, el entrenador de los teutones elogió a su volante Thiago Alcántara. "Está a un nivel alto. Su juego, la pasada temporada fue sensacional. Es nuestro hombre en el centro del campo, hace con el balón lo que quiere y puede acelerar o calmar el juego. Piensa en el campo como un entrenador", precisó.

EL DATO

Gareth Bale tiene un valor en el mercado actual de 65 millones de dólares.