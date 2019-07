Juventus vs Tottenham EN VIVO por la International Champions Cup 2019

Juventus vs Tottenham EN VIVO se medirán este domingo 21 de julio por una jornada más del International Champions Cup 2019 vía DIRECTV Sports, ESPN Deportes y LaLiga Sports. El duelo está fijado para las 6:30 de la mañana (hora peruana).

Hay muy pocas dudas de que Juventus desaproveche esta gran oportunidad que se le presenta en la temporada 2019/20. Después de mucho tiempo, son considerados a quedarse con la gloria en los torneos europeos tras los recientes fichajes.

Alcanzó un octavo título consecutivo de Serie A, pero es justo mencionar que la UEFA Champions League es el título que el club realmente quería levantar. Comenzarán un nuevo camino como uno de las favoritos, pero esta vez tendrán un nuevo líder: Maurizio Sarri.

El nuevo entrenador sufrió las bajas de Moise Kean, Paulo Dybala, Alex Sandro y Juan Cuadrado, quienes se ausentaron por temas estrictamente familiares. Por su parte, Aaron Ramsey también quedó fuera de la gira y continúa ejerciendo sus labores de recuperación.

Por su parte, Tottenham afrontará ante Juventus el primero de los cuatro choques pactados durante la pretemporada. Mauricio Pochettino quiere llegar de la mejor manera hacia el debut de la Premier League que será ante el Aston Villa el próximo 10 de agosto.

De hecho, después de enfrentarse a la 'Vieja Señora', los ' Spurs' enfrentarán al Manchester United. Luego se medirá ante Real Madrid y finalmente cerrará ante Inter de Milán. Todos estos juegos en menos de quince días.

Tottenham llegó con todo su poderío a Singapur, sin embargo, sufrió las ausencias de Ben Davies y Eric Dier, quienes no fueron incluidos en la lista de viajeros debido a que se mantienen en sus respectivas rehabilitaciones para sus lesiones.

