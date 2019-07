Granada analiza rescindir el contrato de Sergio Peña

La vuelta de Granada a la Primera División de España parecía ser una buena noticia para Sergio Peña. El volante peruano tenía que volver al club dueño de su carta pase, ponerse a las órdenes de Diego Martínez, ganarse la consideración de su técnico y así tener la oportunidad de jugar en LaLiga.

No obstante, todas aquellas ilusiones suyas y de muchos peruanos que querían verlo competir en la Liga Santander solo quedaron en eso, ilusiones que nunca se volverán realidad. O al menos no en el Granada.

De acuerdo a MARCA, el futuro de Sergio Peña en el Granada se resolverá en los próximos días. El futbolista peruano no está en los planes futbolísticos del entrenador Diego Martínez ni del club, que ya tiene cubierto el cupo de extracomunitarios.

¿Una nueva cesión? No, el Granada ya no está valorando dicha opción. Aunque el club español es un cotidiano en esta práctica para que sus jugadores ganen rodaje y así pueden serle útiles en la temporada venidera, los nazaríes ya no piensan a largo plazo con Sergio Peña.

Según el medio español, el recién ascendido a LaLiga se ha cansado de esperar una propuesta de venta o al menos de cesión por el peruano y está valorando la opción de interrumpir el año de contrato que todavía le une a Sergio Peña.

Sergio Peña fue una apuesta a futuro de Granada a inicios de 2014. El peruano llegó para jugar en el filial. A mediados de 2015, el club consideró que lo mejor era un préstamo a Alianza Lima, donde no cuajó. Al año siguiente llegó a San Martín, donde sí la rompió y sus buenas actuaciones le valieron ser llamado a la Selección Peruana.

De vuelta a Granada a inicios de 2017, Sergio Peña ofreció un buen nivel en el filial. A la siguiente temporada, tuvo regularidad en el Primer Equipo que no pudo ascender a Primera. Post Mundial, el jugador llegó a préstamo al Tondela, en el que tuvo minutos pero no supo consolidarse.

Ahora bien, Sergio Peña se quedará con las ganas de vivir una tercera etapa en el Granada. Eso sí, el volante peruano al parecer seguirá en el fútbol europeo. Su representante, Carlos Gonzales, ha asegurado que el jugador tiene posibilidades en Europa, las mismas que podrían facilitarse en caso llegara con la carta de libertad.

Granada y sus refuerzos en su vuelta a LaLiga

Darwin Machís ha sido el último jugador en llegar a la disciplina del Granada. El extremo venezolano vivirá su tercera etapa en el club luego de un acuerdo entre los nazaríes y el Udinese. El sudamericano es el sexto refuerzo del club tras el central colombiano Neyder Lozano (Elche), el central portugués Domingos Duarte (Deportivo de la Coruña), el delantero Roberto Soldado (Fenerbahce), el volante camerunés Yan Eteki (Almería) y el volante venezolano Yangel Herrera (cedido por el Manchester City).