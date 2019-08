Gareca y las posibilidades que tiene de ganar el premio The Best 2019

Dicen que las buenas noticias tardan en llegar, pero cuando llegan es para festejar. Claro ejemplo de ello es el caso de Ricardo Gareca, quien ha sido nominado —y con justa razón— al premio de mejor entrenador del año por la FIFA.

Pues, Ricardo Gareca le devolvió la jerarquía al elenco nacional que había perdido con los años. Hoy, Perú es respetado por todos y a cualquier selección le puede dar pelea. Solo hay que mirar el Mundial de Rusia y la Copa América Brasil 2019.

Cuando Ricardo Gareca asumió el cargo (marzo 2015) la elección peruana apenas enfrentaba en amistosos a Jamaica y Haití, y figuraba en la casilla 59 del ranking FIFA. Hoy, la bicolor se ubica en el puesto 19 (llegó a estar 10°) y recuperó su jerarquía.

Perú ya no solo participa, sino compite a nivel mundial. La medalla de plata cosechada en Brasil es el reflejo del trabajo del extécnico de Universitario, quien guió a la “sele” a una final de Copa América tras 44 años.

Eso sí, Gareca no tiene el camino fácil para alzarse con el premio The Best 2019, ya que también están nominados los argentinos Marcelo Gallardo, Mauricio Pochettino, el alemán Jurgen Klopp y el brasileño Tite. Dicho logro sería justo para un técnico que nos hizo soñar.

EL DATO:

El 16 de octubre de 2017, Perú ingresó al Top 10 en el ranking FIFA.