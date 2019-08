Cristian Benavente regresaría al fútbol de Bélgica

Cristian Benavente no continuaría su futuro en Egipto, ya que todo parece que la directiva del Pyramides FC, su actual club, no lo tiene en sus planes, obligando al peruano a buscar nuevos rumbos para continuar su carrera.

El club egipcio no habría incluido al jugador en la lista de convocados para disputar la Copa Confederaciones de África, dando casi por sentado la no continuidad del centrocampista en el cuadro africano. Las continuas lesiones y la marcha del entrenador argentino, Ramón Díaz, habrían hecho que el ‘chaval’ pierda protagonismo en el equipo.

Benavente y el Pyramidis

Luego de una gran última temporada con el Sporting Charleroi, ‘Bena’ decidió a inicios de este año dejar el club belga e irse al Pyramidis, convirtiéndose así en uno de los jugadores más caros de la Premier League Egipcia, decisión que fue muy cuestionada por los medios.

A pesar de que tuvo una gran adaptación al fútbol egipcio, no sirvió para ser uno de los convocados finales de Ricardo Gareca para la Copa América, ya que su buen nivel se vio mermado por algunas lesiones y el cambio institucional por el cual pasa el club.

¿Regresa a Bélgica?

El no haber tenido un buen desenvolvimiento en el Pyramidis y su inminente salida del club, no sería del todo malo, puesto que gracias a sus buenas actuaciones en La Jupiler Pro League (liga belga) no le faltarían pretendientes.

Entre los más interesados por hacerse del peruano se encuentran el Genk, equipo que dirige Felice Mazzu, que ya compartió con Benavente en el Charleroi. Standart de Lieja es otro que se ha sumado a la puja, por el jugador.

Asimismo, no descartan el regreso al Sporting Charleroi en el permaneció dos temporadas y tuvo su mejor nivel, convirtiéndose en uno de los goleadores del equipo.