Barcelona vs Nápoli [EN VIVO] Amistoso internacional de clubes

DirecTV EN VIVO Barcelona vs Nápoli ONLINE | Este miércoles 7 de agosto se juega el amistoso internacional de clubes. Este duelo está pactado para las 6:30 p.m. (hora peruana) en el Hard Rock Stadium de Miami y será transmitido EN DIRECTO vía ESPN. Además, podrás seguir todo el fútbol en vivo con las mejores jugadas, goles, incidencias minuto a minuto por Líbero.

Barcelona sigue su ciclo de amistosos de pretemporada antes del arranque de LaLiga. El equipo de Ernesto Valverde se encuentra de gira en Estados Unidos para un doble enfrentamiento ante el Nápoli. El primero de los dos amistosos se jugará este miércoles 7 de agosto mientras el segundo será el sábado 10.

La gran ausencia será Lionel Messi, lesionado en su primera práctica con el Barcelona tras su participación en la Copa América 2019. El astro argentino se quedó en Cataluña para seguir con su proceso de recuperación y estar listo para el debut en LaLiga, el próximo 16 ante el Athletic de Bilbao.

👋 Así fue la llegada del equipo a Miami

🇺🇸 Todo sobre la gira 👉 https://t.co/Ph4sjMUyif pic.twitter.com/0XYQaxjGIX — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 6, 2019

Para esta segunda gira de pretemporada, Ernesto Valverde decidió una lista de 26 convocados: Ter Stegen, Neto, Iñaki Peña, Semedo, Lenglet, Wagué, Umtiti, Jordi Alba, Todibo, Junior, Piqué, Arturo Vidal, Rakitic, De Jong, Sergi Roberto, Riqui Puig, Sergio Busquets, Arthur, Rafinha, Aleñá, Coutinho, Luis Suárez, Dembélé, Griezmann, Carles Pérez y Abel Ruiz.

El primer duelo ante Nápoli se antoja como una nueva oportunidad para que Griezmann y De Jong se sigan adaptando al modelo de juego del Barcelona. Se anticipa, además, la titularidad de Ter Stegen, Busquets y Coutinho.

El Barcelona llega de dos triunfos seguidos en amistosos (2-0 ante Vissel Kobe y 2-1 ante Arsenal). Su única derrota fue ante el Chelsea en Japón, en su estreno futbolístico en la presente pretemporada.

Nápoli, por su parte, es otro que llega en racha tras ganarle por 3-0 al Liverpool y por 1-0 al Olympique de Marsella. El equipo de Carlo Ancelotti quiere seguir en esa senda en el doble enfrentamiento ante el Barcelona.

El polaco Zielinski es duda por lesión mientras el senegalés Koulibaly pueda que tenga minutos luego de reciente incorporación a la pretemporada de su club debido a su participación en la Copa África.

Barcelona vs Nápoli EN VIVO | Alineaciones probables

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Pique, Umtiti, Alba; Rakitic, De Jong, Puig; Dembele, Suarez, Griezmann.

Nápoli: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Rui; Callejon, Ruiz, Verdi, Younes; Insigne, Milik.

A qué hora juegan Barcelona vs Nápoli

Perú: 6.30 p.m.

México (Centro): 5.30 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 4.30 p.m.

México (Noroeste): 3.30 p.m.

Ecuador: 6.30 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 9.30 p.m.

Estados Unidos (Texas): 5.30 p.m.

Estados Unidos (Miami): 6.30 p.m.

Colombia: 6.30 p.m.

Argentina: 8.30 p.m.

España: 1.30 a.m. (miércoles 7 de agosto)

España (Islas Canarias): 12.30 p.m. (miércoles 7 de agosto)

Uruguay: 8.30 p.m.

Paraguay: 8.30 p.m.

Chile: 7.30 p.m.

Brasil: 8.30 p.m.

Bolivia: 7.30 p.m.

Venezuela: 7.30 p.m.

Canadá: 6.30 p.m.

Costa Rica: 5.30 p.m.

Guatemala: 5.30 p.m.

Honduras: 5.30 p.m.

El Salvador: 5.30 p.m.

Puerto Rico: 7.30 p.m.

República Dominicana: 7.30 p.m.

Panamá: 6.30 p.m.

Italia: 1.30 a.m. (miércoles 7 de agosto)

Francia: 1.30 a.m. (miércoles 7 de agosto)

Alemania: 1.30 a.m. (miércoles 7 de agosto)

Portugal: 1.30 a.m. (miércoles 7 de agosto)

Holanda: 1.30 a.m. (miércoles 7 de agosto)

Inglaterra: 12.30 a.m. (miércoles 7 de agosto)

Canales de transmisión del Barcelona vs Nápoli

México: 18:30 horas por ESPN Internacional

Argentina: 20:30 horas por DIRECTV Sports

Perú: 18:30 horas por DIRECTV Sports

Colombia: 18:30 horas por DIRECTV Sports

Estados Unidos: 16.30 PT/19.30 ET por ESPN+

Barcelona vs Nápoli EN VIVO: ¿Dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido?

En Internet el duelo entre Barcelona vs Nápoli, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.