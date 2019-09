Morelia vs Cimarrones EN VIVO vía TVC y TUDN: por la Copa MX Apertura 2019

Morelia vs Cimarrones EN VIVO vía TVC y TUDN | este martes 3 de septiembre desde las 7:00 p.m. (hora peruana) por la fecha 3 de la Copa MX Apertura 2019. El encuentro se jugará en el Estadio Morelos y también será transmitido por la señal de ESPN Deportes+ para Estados Unidos. De la misma forma, podrás seguir todas las incidencias, con videos, en el minuto a minuto de Líbero.pe.

La situación del Monarcas Morelia en el torneo no puede ser mejor, puesto que es el líder invicto, no solo en resultados, sino también en goles. En sus dos presentaciones en este certamen lograron vencer por 1-0 a Puebla en casa y Cimarrones de visita, sumando 6 puntos y quedando a un paso de llegar a la siguiente etapa. Un triunfo en este encuentro será suficiente.

2⃣ de 2⃣



Concluimos el día con la sesión vespertina, pensando en el encuentro de mañana ante @CimarronesFC 👊❤️💛 pic.twitter.com/dORoigCPDN — Monarcas Morelia (@FuerzaMonarca) September 3, 2019

Luis Mendoza y Lucas Villafáñez han sido los autores de los tantos, ambos volverán a ser tomados en cuenta nuevamente. No obstante, ‘Monarcas’ tendrá bajas importantes a comparación de la oncena que suele utilizar en la Liga MX, no solo porque para los encuentros coperos suelen enviar equipos alternativos, sino que algunas de las figuras que serán bajas por variadas circunstancias.

El entrenador Pablo Guede no podrá contar con Mario Osuna, puesto que se encuentra lesionado, mientras que Edison Flores dejó la concentración por algunos días al ser convocado por la Selección Peruana para la fecha FIFA de septiembre. Aparentemente, Carlos Sebastián Ferreira será el encargado de liderar la ofensiva. ¿Monarcas Morelia logrará celebrar en casa?

Por su parte, Cimarrones de Sonora es uno de los animadores del Ascenso MX, ocupando ahora la casilla N° 4 con 9 puntos, a tres del líder Zacatepec. Sin embargo, no llegan en la mejor de sus condiciones, ya que suman dos partidos sin ganar: 0-1 ante Tampico Madero en casa y empate 1-1 con Loros de visita. La obligación es robar puntos para no despedirse de la Copa México.

Posibles Alineaciones del Morelia vs Cimarrones EN VIVO por la Copa MX

XI Morelia: Malagón; Trejo, Vegas, Ortiz, Velarde, Del Ángel, Ramírez, Millar, Mendoza; Ferreira y Villafáñez.

XI Cimarrones: Díaz; Caballero, Moreno, García, Cortes; Cerda, Guajardo, Coronado, Pérez; Araujo y Hernández.

¿En qué canales ver el Morelia vs Cimarrones EN VIVO por la Copa MX?

México TVC Deportes

Estados Unidos TUDN USA, ESPN Deportes, TUDN En Vivo, ESPN Deportes+

A qué hora juegan Morelia vs Cimarrones EN VIVO por TVC y TUDN

Perú: 7.00 p.m.

México (Centro): 7.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 5.00 p.m.

México (Noroeste): 4.00 p.m.

Ecuador: 7.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 10.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 6.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 7.00 p.m.

Colombia: 7.00 p.m.

Argentina: 9.00 p.m.

España: 2.00 a.m. (miércoles 4 de septiembre)

España (Islas Canarias): 1.00 p.m. (miércoles 4 de septiembre)

Uruguay: 9.00 p.m.

Paraguay: 9.00 p.m.

Chile: 8.00 p.m.

Brasil: 9.00 p.m.

Bolivia: 8.00 p.m.

Venezuela: 8.00 p.m.

Canadá: 7.00 p.m.

Costa Rica: 6.00 p.m.

Guatemala: 6.00 p.m.

Honduras: 6.00 p.m.

El Salvador: 6.00 p.m.

Puerto Rico: 8.00 p.m.

República Dominicana: 8.00 p.m.

Panamá: 7.00 p.m.

Italia: 2.00 a.m. (miércoles 4 de septiembre)

Francia: 2.00 a.m. (miércoles 4 de septiembre)

Alemania: 2.00 a.m. (miércoles 4 de septiembre)

Portugal: 2.00 a.m. (miércoles 4 de septiembre)

Holanda: 2.00 a.m. (miércoles 4 de septiembre)

Inglaterra: 1.00 a.m. (miércoles 4 de septiembre)

Morelia vs Cimarrones EN VIVO: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido?

En Internet el duelo entre Morelia vs Cimarrones, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.