Boliva vs Ecuador [DirecTV EN VIVO] Señal CDF y Bolivia TV en directo

DirecTV EN VIVO Bolivia vs Ecuador ONLINE vía CDF (Canal del Fútbol) y Bolivia TV EN VIVO | La Verde y la Tri sostendrán un partido amistoso internacional este martes 10 de septiembre, a partir de las 7.00 p.m. (hora de Quito) y 8.00 p.m. (hora de La Paz), en el Estadio Alejandro Serrano Aguilar de la ciudad de Cuenca (Ecuador) por la fecha FIFA. Sigue el MINUTO a MINUTO vía INTERNET por Libero.pe.

Ecuador continuará en su afán de recomponer la pálida imagen que proyectó en los tres últimos años fruto de los malos resultados y que se reflejó con la destitución como entrenadores del argentino Gustavo Quinteros, en 2017 y, recientemente, del colombiano Hernán "Bolillo" Gómez. La victoria (1-0) ante Perú ha sido importante para este próximo juego contra Bolivia.

A esa crisis se suma al bajón futbolístico de muchas de sus figuras que consiguieron la última clasificación mundialista para Brasil 2014 y los supuestos actos de indisciplina por los que marginaron a varios jugadores de Ecuador que hoy no estarán disponible ante Bolivia.

Tras todos aquellos pasajes desagradables, la renovada Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), que preside Francisco Egas, anunció la renovación también de la selección absoluta de Ecuador.

Comenzó con el reciente amistoso frente a Perú, subcampeona de la pasada Copa América y a la que superó el jueves pasado por 1-0 en la ciudad estadounidense de Nueva Jersey. Erick Castillo hizo el único tanto para Ecuador.

El argentino Jorge Célico, que se hace cargo de la selección de Ecuador de forma interina, se la jugó con siete de los mundialistas Sub-20 de este año en Polonia, con otros que en su mayoría no completan diez partidos con la selección absoluta y otros debutantes que podrían ser utilizados antes Bolivia.

La intención de Célico, que otorgó el primer título Sudamericano Sub-20 a Ecuador y el tercer puesto en el Mundial de Polonia, será dejar una amplia plantilla de jóvenes ya probados en el terreno de juego para el próximo seleccionador absoluto que contrate la FEF.

"40 y 20" en Bolivia para enfrentar a Ecuador

Por su parte, Bolivia, que también fracasó en la reciente Copa América de Brasil, con tres derrotas al hilo, contrató a finales de agosto al técnico boliviano César Farías.

La falta de tiempo para la preparación de su equipo llevó a Farías a reintegrar a algunos veteranos al combinado como el portero Daniel Vaca, de 40 años, el insigne goleador Carlos Saucedo y el también atacante Juan Carlos Arce, de 36 años.

Tras la convocatoria de 24 jugadores, sufrió las bajas del extremo Diego Bejarano y del atacante Gilbert Álvarez, ambos presentes en Copa América.

Ante Ecuador contará con solo uno de los que milita en el fútbol del extranjero, el centrocampista Alejandro Chumacero, del Puebla de México, y siete más de los que participaron en Copa América.

Tanto Bolivia como Ecuador han coincidido en "esconder" por ahora las alineaciones que presentarán mañana.

A qué hora juegan EN VIVO Bolivia vs Ecuador vía DIRECTV y Bolivia TV

Perú: 7.00 p.m.

México (Centro): 6.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 5.00 p.m.

México (Noroeste): 6.00 p.m.

Ecuador: 7.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 5.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 7.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 6.00 p.m.

Colombia: 7.00 p.m.

Argentina: 9.00 p.m.

España: 1.00 a.m. (miércoles 11 de septiembre)

España (Islas Canarias): 12.00 a.m. (miércoles 11 de septiembre)

Uruguay: 9.00 p.m.

Paraguay: 9.00 p.m.

Chile: 8.00 p.m.

Brasil: 10.00 a.m.

Bolivia: 8.00 p.m.

Venezuela: 8.00 p.m.

Canadá: 7.00 p.m.

Costa Rica: 6.00 p.m.

Guatemala: 6.00 p.m.

Honduras: 6.00 p.m.

El Salvador: 6.00 p.m.

Puerto Rico: 8.00 p.m.

República Dominicana: 8.00 p.m.

Panamá: 7.00 p.m.

Italia: 1.00 a.m. (miércoles 11 de septiembre)

Francia: 1.00 a.m. (miércoles 11 de septiembre)

Alemania: 1.00 a.m. (miércoles 11 de septiembre)

Portugal: 1.00 a.m. (miércoles 11 de septiembre)

Holanda: 1.00 a.m. (miércoles 11 de septiembre)

Inglaterra: 12.00 a.m. (miércoles 11 de septiembre)

Qué canal transmite EN VIVO Bolivia vs Ecuador por CDF de DirecTV

Bolivia: Bolivia TV.

Argentina: DIRECTV Sports Argentina y DIRECTV Play Deportes.

Aruba: DIRECTV Sports Caribbean.

Bahamas: DIRECTV Sports Caribbean

Barbados: DIRECTV Sports Caribbean

Chile: DIRECTV Sports Chile y DIRECTV Play Deportes.

Colombia: DIRECTV Sports Colombia y DIRECTV Play Deportes.

Curacao DIRECTV Sports Caribbean

Ecuador: Canal del Futbol, DIRECTV Sports Ecuador y DIRECTV Play Deportes.

Perú: DIRECTV Play Deportes y DIRECTV Sports Perú.

Puerto Rico: DIRECTV Sports Puerto Rico.

Trinidad y Tobago: DIRECTV Sports Caribbean.

Uruguay: DIRECTV Play Deportes y DIRECTV Sports Uruguay.

Venezuela: DIRECTV Play Deportes y DIRECTV Sports Venezuela.

Cómo ver DirecTV Sports EN VIVO Bolivia vs Ecuador | Canales TV

Canales disponible para Perú, Chile, Argentina, Ecuador, Colombia, Paraguay y Uruguay.

DirecTV Sports: Canal 610.

DirecTV Sports HD: Canal 1610.

Dónde ver Canal del Fútbol EN VIVO Bolivia vs Ecuador | DirecTV Go Ecuador

Ecuador: Grupo TV Cable Ecuador.

Ecuador: DirecTV Sports GO.

Ecuador: CNT Ecuador.

Cómo ver Bolivia TV EN VIVO Bolivia vs Ecuador | Canales TV

VHF: Canal 7.

TDT La Paz: Canal 16.1 (HD)

TDT Nacional: Canal 7.1 (HD) y Canal 7.2 (Bolivia TV Deportes)

Tigo Star: Canal 7.

Inter Satelital: Canal 7.

Entel: Canal 67.

Tigo Star Cable: Canal 7.

Cotel Cable: Canal 59.

Cotas Cable: Canal 22.

Entel Cable: Canal 7.

Partidos de hoy Fecha FIFA 2019 EN VIVO Bolivia vs Ecuador

10.30 a.m. Omán vs Líbano

11.00 a.m. Jordania vs Paraguay

12.00 p.m. Túnez vs Costa de Marfil

1.30 p.m. Ucrania vs Nigeria

1:45 p.m. República de Irlanda vs Bulgaria

2:00 p.m. Marruecos vs Níger

7.00 p.m. Estados Unidos vs Uruguay

7.00 p.m. Ecuador vs Bolivia

8.00 p.m. Colombia vs Venezuela

8.30 p.m. Honduras vs Chile

9.00 p.m. Argentina vs México

10.00 p.m. Perú vs Brasil

Apuestas y Pronósticos EN VIVO Bolivia vs Ecuador: cuotas de casas de apuestas

Casa de apuestas: Inkabet

Bolivia: 7.00

Empate: 4.10

Ecuador: 1.45

Casa de apuestas: Betsson

Bolivia: 6.80

Empate: 4.40

Ecuador: 1.42

Casa de apuestas: Te Apuesto

Bolivia: 6.50

Empate: 3.80

Ecuador: 1.42

Casa de apuestas: bwin

Bolivia: 6.75

Empate: 3.90

Ecuador: 1.50

Casa de apuestas: bet365

Bolivia: 1.44

Empate: 4.00

Ecuador: 8.50

Casa de apuestas: Betfair

Bolivia: 7.50

Empate: 4.20

Ecuador: 1.47

Alineaciones y Formaciones confirmadas EN VIVO Bolivia vs Ecuador

Ecuador: Pedro Ortiz; Andrés López, Darío Aimar, Xavier Arreaga, Diego Palacios; Fernando Gaibor, Jegson Méndez, Júnior Sornoza, Gonzalo Plata; Érick Castillo y Michael Estrada.

Entrenador: Jorge Célico.

Bolivia: Daniel Vaca; Óscar Ribera, Leonel Justiniano, Adrián Justino, Marvin Bejarano; Fernando Saucedo, Raúl Castro, Alejandro Chumacero, Rudy Cardozo; Rodrigo Ramallo y Juan Carlos Arce.

Entrenador: César Farias.