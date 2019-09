Maradona, tras la derrota ante Racing Club: "Me duele en el alma"

Este último domingo, Diego Armando Maradona se estrenó de manera oficial como técnico de Gimnasia La Plata y no pudo tener el debut soñado. Pues, el Racing Club se quedó con la victoria por la fecha 6 de la Superliga Argentina.

Ante ello, el popular 'Pelusa' salió al frente para defender a los suyos y dejar en claro que la derrota es injusta, debido a que el combinado 'tripero' fue más que el rival de turno a lo largo de los 90 minutos.

Diego Armando Maradona atendió a los medios de prensa e indicó que el equipo mejorará con el pasar de los encuentros, pero también aprovechó el espacio para dejarle su 'chiquita' al Racing Club, que se impuso 2-1 sobre el Gimnasia.

"No me duele la cabeza, me duele el alma. No creo que el campeón argentino (Racing Club) haya sido más que nosotros en el partido. En ningún momento fue superior a nosotros, salvo que tiene jugadores de calidad que te esconden la pelota y te hacen correr el doble, sobre todo si están en ventaja", agregó.

'D10s' tiene una dura prueba al frente del buzo de Gimnasia, pues se sitúan en el último lugar en la Superliga Argentina con apenas un punto, que lo consiguió en el empate ante Lanús.

El próximo choque del 'Tripero' será el próximo lunes con Talleres de Córdoba. Maradona planea realizar algunos cambios con la finalidad de cosechar su primer triunfo.

EL DATO:

Diego Armando Maradona fue campeón del mundo con Argentina en México '86.