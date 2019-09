The Best: Megan Rapinoe se corona como la mejor futbolista del 2019 [VIDEO]

Los Premios The Best Fifa 2019 se llevaron a cabo este lunes en Milán, Italia y tuvo grandes sorpresas como la “victoria” de Lionel Messi. Sin embargo, la noche cerró con la coronación a la mejor futbolista de la temporada presentada por el mismo presidente Gianni Infantino y la ganadora fue Megan Rapinoe.

La capitana de Estados Unidos tuvo un Mundial de Francia 2019 de ensueño, donde obtuvo el premio a la mejor del torneo. En la gala de la FIFA, Rapinoe llegó como favorita a pesar de que en la terna final estaban Alex Morgan, compañera de selección y Lucy Bronze, balón de oro de la Champions League con el Olympique de Lyon.

La extremo estadounidense se destapó en la Copa de este año y fue más que clave para que su equipo se corone por cuarta vez campeona del mundo. Con sus goles, asistencias y liderazgo hizo que “naciera” una estrella y esto explotó con sus discursos post-partidos, pues pedía un mundo más justo.

Y es que su Rapinoe hizo sentir su voz dentro y fuera del campo, ya que siempre cogió los micrófonos para alzar la voz de protesta con respecto a la desigualdad que existe entre el fútbol femenino y el masculino. Además, pidió respeto para la comunidad LGTB.

The Best: Megan Rapino es la mejor jugador del año

Esta noche tocó varios temas como el racismo que pasan varios jugadores en el terreno de juego y puso ejemplos como el de Sterling o Koulibaly. Tampoco se olvidó del calvario que pasan las mujeres en Irán, donde no se les permite entrar al estadio e incluso está penado.

"Hay algunas historias que son las que más me inspiraron. Fueron las de Sterling y de Koulibaly, por la manera en la que encararon los asquerosos casos de racismo. Sus historias me inspiran, pero también me hacen sentir un poco triste. Pero si queremos un cambio, todos los demás futbolistas deben levantar la voz contra el racismo", sostuvo.

"Tenemos una gran oportunidad al ser profesionales, tenemos muchos éxitos, contamos con grandes vitrinas. A través del futbol podemos lograr grandes cosas. Es la plataforma que debemos aprovechar con el mundo. A través de este juego hermoso, podemos ser un mundo mejor”, agregó Rapinoe.

Discurso completo de Megan Rapinoe