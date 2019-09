Paulo Dybala recibe dura crítica de ex figura italiana: "he escuchado que lo llaman el nuevo Messi"

Previo al inicio de la Serie A, en Juventus se pensaron en si vender o no a Paulo Dybala. La intención estaba clara: generar ingresos al club teniendo en cuenta lo que habían gastado en refuerzos.

Sin embargo pasó el tiempo y finalmente el mediapunta argentino se quedó en Juventus. Ahora la historia no comienza a ser buena para Paulo Dybala, quien recibe muchas críticas por su rendimiento en el fútbol italiano, y no es para menos: hoy en día no es titular.

Uno de los que fue duro con la estrella argentina fue el exdelantero de la selección italiana, Antonio Cassano: "He escuchado que le llaman 'fenómeno' o 'el nuevo Messi' durante dos o tres años", fue lo primero que dijo en el programa Tiki Taka.

"Repito que para mí sigue siendo un buen jugador. Si la Juventus apuesta por Dybala corre el riesgo de no ganar nada", agregó Antonio Cassano.

Cabe mencionar que en lo que va de la campaña, Paulo Dybala ha perdido protagonismo. Solo participó en cuatro partidos, siendo titular solamente ante el Brescia.

En total, Paulo Dybala lleva 176 minutos acumulados en la Serie A y no lleva ningún gol en su cuenta.