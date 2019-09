Juventus vs Spal [ESPN EN VIVO]: Con Cristiano Ronaldo por la fecha 6 de la Serie A

Juventus vs Spal EN VIVO ste sábado 28 de septiembre desde el Juventus Stadium de Turín por la sexta jornada de la Serie A de Italia. La transmisión va ONLINE EN DIRECTO a partir de las 8.00 a.m. (hora peruana) por señal de ESPN e incidencias con goles y minuto a minuto por Libero.pe.

Cristiano Ronaldo superó su molestia muscular y volverá a las canchas tras estar ausente la fecha pasada e incluso no asistió a los Premios The Best FIFA 2019, donde Lionel Messi se llevó el galardón a mejor jugador de la temporada 2018/19. La ‘Vecchia Signora’ está obligada a ganar para seguir en la pelea por el título con el Inter, actual líder del torneo.

El entrenador Maurizio Sarri guardará a algunas de sus figuras debido a que el martes se enfrentará al Bayern Leverkusen por la segunda fecha de la fase de grupos de la Champions League. Algunos habituales suplentes como Paulo Dybala, Ramsey y Rabiot serán titulares.

El técnico de la ‘Juve’ deberá improvisar con los laterales, ya que Danilo y De Sciligio aún continúan lesionados; Alex Sandro pidió permiso para ausentarse a causa del fallecimiento de su padre. Esta vez Cuadrado irá por la banda derecha y Matuidi por izquierda. Asimismo, el mítico ‘Gigi’ Buffon volverá a ponerse los guantes desde el arranque.

“Será un partido muy difícil. Respecto a los dos últimos partidos podemos hacerlo mejor, debemos mejorar la preparación y no ir por debajo del marcador. La defensa de tres es difícilmente proponible, estamos probando soluciones en el lateral izquierdo: todos nuestros centrales son diestros, podríamos arriesgarnos a crear un problema”, sostuvo Sarri.

Spal, por su parte, ha conseguido solamente triunfo en el certamen y marcha en el penúltimo lugar de la tabla con solo tres puntos, pues ha perdido todos sus demás cotejos. Está obligado a sumar por lo menos un punto para salir de la zona de descenso. A mitad de semana cayó 3-1 de local ante Lecce.

El DT Semplici no cambiará su esquema y volverá a jugar con un 3-5-2 a pesar de lo complicado o "loco" que puede ser ante un rival duro como la Juventus. Etrit Berisha, su portero, es su máximo estrella junto a su dupla de ataque conformado por Paloschi y Petagna. Manuel Lazzari, Mirco Antenucci, Kevin Bonifazi, Pasquale Schiattarella y Alfred Gomis son las bajas confirmadas.

PROBABLES ALINEACIONES

Juventus: Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Matuidi; Khedira, Pjanic, Rabiot, Ramsey; Paulo Dybala y Cristiano Ronaldo.

Spal: Berisha; Igor, Vicari, Tomovic; Reca, Valdifiori, Jankovic, Murgia, Sala; Paloschi y Petagna.

A qué hora ver JUVENTUS VS SPAL EN VIVO ONLINE

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 8.00 a.m.

Estados Unidos: 8.00 a.m. (ET) / 5.00 a.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 7.00 a.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 9.00 a.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 10.00 a.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 3.00 a.m.

En dondé ver JUVENTUS VS SPAL EN VIVO ONLINE

ESPN PERÚ

DirecTV Sports► 621 (SD) y 1620 (HD)

Movistar TV► 504 (SD) y 740 (HD)

Claro TV ► 64 (SD) y 521 (HD)

En qué canales ver JUVENTUS VS SPAL EN VIVO ONLINE

Argentina: Serie A Pass, ESPN Play Sur, ESPN Sur

Bolivia: Serie A Pass, ESPN Play Sur, ESPN Sur

Brasil: DAZN Brasil, Serie A Pass

Chile: ESPN Sur, Serie A Pass, ESPN Play Sur

Colombia: ESPN Sur, Serie A Pass, ESPN Play Sur

Costa Rica: ESPN Norte, ESPN Play Norte, Serie A Pass

República Dominicana: ESPN Norte, ESPN Play Norte, Serie A Pass

Ecuador: ESPN Play Sur, ESPN Sur, Serie A Pass

El Salvador: ESPN Play Norte, ESPN Norte, Serie A Pass

Francia: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports MAX 4

Alemania: DAZN, TeleClub Sport Live

Guatemala: ESPN Play Norte, ESPN Norte, Serie A Pass

Italia: Sky Calcio 1, NOW TV, Sky Supercalcio HD, SKY Go Italia, Sky Sport Serie A

México: Serie A Pass, ESPN Play Norte, ESPN Norte

Panamá: Serie A Pass, ESPN Norte, ESPN Play Norte

Paraguay: ESPN Sur, Serie A Pass, ESPN Play Sur

Perú: ESPN Play Sur, Serie A Pass, ESPN Sur

España: Movistar Liga de Campeones, Movistar+

Estados Unidos. ESPN+

Uruguay: ESPN Sur, ESPN Play Sur, Serie A Pass

Venezuela: ESPN Play Sur, ESPN Sur, Serie A Pass

Juventus vs Spal EN VIVO por Internet: ¿dónde ver ONLINE GRATIS el partido por la Serie A?

