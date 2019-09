Neymar olvida al Barcelona: "Daré mi vida para que el PSG triunfe" [VIDEO]

Neymar ya suma tres tantos desde su regreso a las canchas con el PSG hace cuatro partidos. El internacional brasileño sabe que ha cometido muchos errores y quiere reinvidicarse con la hinchada jugando al fútbol como solo él sabe hacer y marcando goles muchos goles.

En la última victoria de los parisinos ante el Bordeaux, el delantero logró convertir, tras un genial pase de Kylian Mbappé, para mantener a su equipo en lo más alto de la Ligue 1, así como lo hizo ante el Lyon y el Estranburgo.

Neymar comprometido con el PSG

La actitud de Ney ha sorprendido de buena manera a la directiva y a los hinchas del club francés, puesto que paso de un total estado de rebeldía a estar muy comprometido un 200% con el equipo, a tal punto que ha dejado un claro mensaje para todos los seguidores del club:

"Estoy aquí para ayudar al PSG, para cumplir con mi papel como jugador del club y daré mi vida en el campo para que el PSG triunfe y para que ganemos cosas juntos",fue la frase que hizo ilusionar a más de un hincha parisino.

Kylian Mbappé comenta sobre el regreso de Neymar

La joven promesa que volvió para esta última jornada, luego de un mes de baja por una leve lesión sufrida a finales de agosto, también se mostró muy feliz de el buen momento que viene atravesando el equipo tanto en el vestuario como en lo futbolístico.

"Tenemos una relación basada en la honestidad y la admiración" mencionó el delantero galo para agregar: "Entre nosotros no hay filtro. Si algo no va bien, lo hablamos". No es un secreto para nadie de la buena relación que tiene ambos, siendo inseparables dentro y fuera del campo.