Manchester United cayó 2-0 ante el Watford, por la fecha 18 de la Premier League

Manchester United no pudo mantener su racha de cuatro partidos sin perder y cayó tempestivamente por 2-0 ante el Watford por la jornada 18 de la Premier League. Las 'Avispas' ocupan la última posición de la la liga inglesa con 12 unidades.

Se podría decir que este partido fue la sorpresa de la fecha, pues el Whatford consiguió una importante victoria que le da un respiro en la zona de descenso, sin embargo, sigue en el fondo de la tabla con 15 unidades, mientras que su rival no logra despegar y es muy irregular en lo que va de la actual temporada de la Premier League.

En el primer tiempo el duelo acabó con una paridad sin goles, pues ambos equipos que no mostraron mucho y el juego se volvió algo monótono, sin embargo ambos el conjunto local tuvo más llegadas al área rival causando por momentos peligro en la portería de De Gea.

Durante el segundo tiempo United no logró cambiar su estilo de juego y apenas a los 5 minutos de la segunda parte llegaría el primero del partido de los pies de Ismaila Sarr, sin embargo no todo fue habilidad del jugador, pues el portero De Gea influyó en el tanto, ya que pudo detener el balón que pasó entre sus manos.

El segundo tanto llegaría tres minutos después, pues Aaron Wan-Bissaka cometería una grave falta en la zona defensiva ante un rival que al arbitró pitaría como penal, no obstante la jugada pasó por el VAR, que ratificó la sentencia. Troy Deeney, capitán del Watford sería el encargado de poner el segundo para las 'Avispas'

Manchester United vs. Watford | Minuto a minuto

GOL DEL WATFORD

53' Desde los 11 pasos, Troy Deeney alarga la diferencia y pone el 2-0 ante los 'Diablos Rojs'

GOL DEL WATFORD

50' Con 'blooper' de David de Gea, Ismaila Sarr rompe el marcador y pone el 1-0 a favor del partido.

Alineaciones confirmadas

M. United: De Gea, Maguire, Shaw, Fred, Mactominay, James, Lingard, Rashford, Wan Bissaka, Lindelof.

Whatford: Deeney, Deulofeu, Doucouré, Sarr, Capoue, Hueghes, Femenía, Cathcart, Kabasele, Mariappa, Foster.

PREVIA

A seguir con la racha. Luego de su contundente victoria a mitad de semana por la Capital One Cup, Manchester United quiere seguir alargando su racha de seis partidos sin conocer la derrota ante el último de la tabla de posiciones de la Premier League.

Y es que el cuadro de Ole Gunnar Solskjær ha logrado triunfos importantes en los últimos días como aquella victoria de visitante ante el Manchester City por 2-1. Ahora, buscará su segundo triunfo consecutivo fuera de su casa, hecho que no logra desde febrero de este año.

Por otro lado, Watford intentará sumar un triunfo en condición de local para salir del último lugar de la tabla de posiciones. El cuadro amarillo no conocer de victorias desde hace cinco fechas cuando venció a domicilio a Norwich por 2-0.

