¡Merecido! Eden Hazard elegido mejor jugador belga del 2019

El mejor jugador belga del 2019 se llama Eden Hazard. El actual elemento del Real Madrid se hizo con el 'Devil of the Year 2019' luego de ser elegido por los aficionados a través de la página web de la Federación belga de fútbol.

Eden Hazard lideró a una selección belga que hizo historia en las Eliminatorias hacia la Eurocopa 2020 al ganar todos sus encuentros. El extremo registró 5 goles y 7 asistencias en 8 partidos.

Luego de recibir este reconocimiento, Eden Hazard agradeció mediante sus redes sociales. "Gracias a todos, se viene un gran año en 2020", publicó.

