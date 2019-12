Milan anunció fecha de presentación de Zlatan Ibrahimovic

Milan se paralizará este fin de semana con la llegada de Zlatan Ibrahimovic quien será presentado en rueda de prensa por segunda vez en el cuadro "rossonero" en el estadio San Siro. La transmisión va EN VIVO por Milan TV y App del club.

Zlatan Ibrahimovic firmó un contrato de seis meses con la finalidad de alargarlo por un año. Con 38 años, el delantero sueco llega procedente de Los Angeles Galaxy donde anotó 53 goles en dos temporadas.

Ibrahimovic pasará los exámenes médicos el jueves 2 de enero. El viernes 3 entrenará con el plantel de jugadores y luego será presentado por los altos mandos del AC Milan, encabezado por su presidente Paolo Scaroni.

