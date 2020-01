Klopp 'trolea' a Mourinho con su pasado como futbolista: "¿Alguien sabe en qué posición jugó José?"

Liverpool vs. Tottenham se enfrentarán por la jornada 22 de la Premier League y antes del electrizante partido Jurgen Klopp, entrenador de los 'reds', compareció ante en la prensa y no dudó en hacer comentarios sarcásticos contra su rival en el banquillo de los 'Spurs', José Mourinho.

El estratega alemán fue consultado con respecto al pasado como jugador de 'Mou' y a muy a su estilo lanzó unos frases que se pueden tomar como provocaciones por parte de Kloop hacia el portugués, calentando así el partido más interesante de la liga inglesa para este fin de semana.

“No sé en qué posición jugó José, ¿era portero? ¿Alguien sabe en qué posición jugó José? No me culpéis a mí si no los sabéis. Creo que fue portero”, sentenció el DT del actual campeón del Mundial de Clubes sobre la época como futbolista de Mourinho.

Ante esa pregunta uno de los hombres de prensa que se encontraba allí le respondió a Kloop aclarando así sus dudas sobre el pasado futbolístico del ex dt del Real Madrid: “Mourinho jugó de portero en un partido benéfico”.

En ese orden Klopp siguió lanzando dardos que se interpretaron por muchos como ofensivos y hasta con cierto tono despectivo hacia el entrenador del Tottenham: “Podrías jugar como portero en un partido benéfico si no pudieras caminar más”, continuó el alemán.

Con esta pregunta suelta en la 'cancha' los periodistas se animaron a buscar en Google cual fue la verdadera posición de Mourinho en el terreno de juego y tras una breve busqueda se descubrió que su demarcación era la de centrocampista.

Por último Kloop agregó entre risas: "Lo siento José, pero luego jugaste un partido benéfico de portero”. Vale recordar que esta es la primera vez que ambos equipos se enfrentaran desde que Mou asumió el banquillo del Tottenham.

Liverpool vs. Tottenham: José Mourinho y su pasado como futbolista

José Mourinho tuvo un paso como jugador de fútbol que muy pocos saben, pues la mayoría lo conoce por su gran labor como entrenador, sin embargo, en 1980 debutó como futbolista en el Rio Ave Futebol Clube, club que actualmente milita en la primera división del fútbol portugués.

Luego tu un paso por el Clube de Futebol Os Belenenses (1982 - 1983), Grupo Desportivo de Sesimbra (1983 - 1985) y finalmente jugó para el União Futebol Comércio e Indústria.