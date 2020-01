Real Madrid vs Atlético Madrid [DirecTV EN VIVO] Final de Supercopa de España 2020

DirecTV EN VIVO Real Madrid vs Atlético Madrid ONLINE TRANSMISIÓN GRATIS | Este domingo 12 de enero se juega la final de la Supercopa de España 2020. El duelo se jugará desde la 1:00 p.m. (hora peruana) en el King Abdullah Sports City (Arabia Saudita) y será transmitido EN DIRECTO vía DirecTV GO. Además, podrás seguir todo el fútbol en vivo con las incidencias, minuto a minuto, mejores jugadas y video de los goles por Libero.pe.

Un título para los invitados. El nuevo formato de la Supercopa de España tendrá un curioso campeón en su primera edición. Y es que ni el Real Madrid ni el Atlético Madrid fueron los campeones de LaLiga o Copa del Rey, pero sí los que se ganaron el justo boleto a la final en Yeda.

Para el Real Madrid será la oportunidad de alzar su duodécimo trofeo, además de cobrarse la revancha de la edición 2014 cuando el Atlético Madrid, ya dirigido por el 'Cholo' Simeone', se impuso con un global de 2-1.

El Atlético Madrid, por su parte, aspira a su tercera corona tras acabar una racha de cuatro años sin ganarle al Barcelona y con la idea de tumbarse a su rival de toda la vida para seguir ganando confianza para los retos venideros, como la eliminatoria de octavos de la Champions League ante el Liverpool.

El equipo de Zinedine Zidane demostró ante el Valencia que sus males de inicios de temporada ya son cosas del pasado. El Real Madrid ha vuelto a ser sólido defensivamente y ha demostrar el fútbol que siempre le caracterizó cuando sus mejores intérpretes estuvieron en su mejor nivel.

En ese sentido, uno de los grandes culpables de aquel repunte futbolístico es el uruguayo Fede Valverde, un jugador perfecto para la presión, para ganar metros por delante, para romper al espacio y para evitar los desajustes cuando su equipo pierde el balón.

Isco Alarcón es otro jugador recuperado para la causa. El malagueño se ha ganado a pulso la titularidad y su dinámica e omnipresencia está siendo clave para juntar al Real Madrid a partir del pase.

El único pero para el Real Madrid en la final ante el Atlético Madrid será la ausencia de Karim Benzema por una lesión muscular, sin embargo, Luka Jovic dejó una buena imagen ante el Valencia y Rodrygo promete darle mayor movilidad a un ataque que deberá enfrentarse a la roca que supone la defensa de Simeone.

"Apareció algo que tiene y siempre tendrá el Atlético: el corazón, la garra", destacó el técnico argentino, en referencia al triunfazo con remontada incluida del Atlético ante Barcelona.

"Enfrentarnos a rivales como el Real Madrid nos ayuda a hacernos mejores", valoró Simeone, que no podrá contar con su capitán Koke, víctima de una molestia muscular minutos después de anotar el primer gol del Atlético ante Barcelona.

Real Madrid vs Atlético Madrid EN VIVO | Alineaciones probables

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Casemiro, Valverde, Kroos, Isco; Rodrygo y Jovic.

Atlético Madrid: Oblak, Trippier, Felipe, Savic, Lodi; Correa, Herrera, Thomas, Saúl; Joao Félix y Morata.

A qué hora ver Real Madrid vs Atlético Madrid EN VIVO ONLINE

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 1.00 p.m.

Estados Unidos: 1.00 p.m. (ET) / 11.00 a.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 12.00 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 2.00 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 3.00 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 7.00 p.m.

En qué canales ver Real Madrid vs Atlético Madrid EN VIVO ONLINE

Argentina: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina

Brasil: ESPN Brasil, Watch ESPN Brasil

Chile: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Chile

Colombia: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia

Costa Rica: Sky HD

República Sky HD

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

El Salvador: Sky HD

Italia: Nove TV

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Nicaragua: Sky HD

Panamá: Sky HD

Perú: DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Play Deportes

España: Movistar Liga de Campeones, Mitele Plus, Movistar+

Trinidad y Tobago: DIRECTV Sports Caribbean

Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN Deportes+, ESPN3

Uruguay: Serie A Pass, ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Venezuela: ESPN2 Andina, Serie A Pass, ESPN Play Sur

Real Madrid vs Atlético Madrid EN VIVO por Internet: ¿dónde ver ONLINE GRATIS el partido por la Supercopa de España?

Si quieres VER la transmisión por Internet del Real Madrid EN VIVO ONLINE, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del partido. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.